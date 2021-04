Rieti Covid, il bollettino del 25 aprile. Morto anziano, 42 nuovi casi e 48 guariti

25 aprile 2021 a

Un decesso, 42 nuovi casi e 48 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus di domenica 25 aprile. A perdere la vita un anziano di 88 anni che era ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale de' Lellis di Rieti.

I nuovi casi si sono registrati a Rieti (4), Amatrice (1), Cantalice (1), Cantalupo in Sabina (1), Casperia (1), Cittaducale (1), Concerviano (1), Fara in Sabina (13), Montasola (1), Montopoli in Sabina (3), Paganico in Sabina (1), Petrella Salto (1), Poggio Mirteto (2), Poggio Moiano (2), Poggio Nativo (1) e Rocca Sinibalda (8). Si registrano 48 nuovi guariti: (9) Rieti – (1) Casaprota – (4) Cittaducale – (2) Collevecchio – (2) Contigliano – (6) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (4) Montebuono – (3) Montopoli in Sabina – (2) Poggio Bustone – (4) Poggio Mirteto – (1) Rivodutri – (3) Scandriglia – (1) Stimigliano – (2) Tarano – (1) Vacone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 412 tamponi. Numero totale tamponi eseguiti: 77.556. Totale positivi in provincia di Rieti: 739.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale l'unità di crisi della Regione Lazio sull'emergenza coronavirus ha diramato nella mattinata di domenica 25 aprile gli ultimi numeri. Superate 1 milione e 725 mila somministrazioni di vaccino anti-Covid19. Le percentuali di somministrazioni della prima e della seconda dose di vaccino rispetto ai cittadini prenotati sono: Over 80: Prima dose 99%, seconda dose 77%;. Over 70: Prima dose 67%, seconda dose il 19%; Over 60: Prima dose 58%, seconda dose 14%.. Il 25% dell'intera popolazione target della Regione Lazio (maggiori dei anni 16) ha ricevuto la prima dose e l'11% ha ricevuto la seconda dose.

