Rieti, superbonus 110%. Quadruplicate le richieste di accesso agli atti

Alessandro Toniolli 25 aprile 2021

Anche Rieti si confronta con gli effetti del bonus conosciuto come 110% che incentiva i cittadini alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà. Una misura universalmente riconosciuta come positiva, sia per i benefici ambientali che per rilanciare un settore determinante come quello dell’edilizia, ma che mette alla prova l’efficienza degli uffici comunali preposti nel gestire una mole di lavoro aumentata del 400%. Un tema che era stato oggetto anche di una interrogazione all’assessore al Personale Oreste De Santis presentata dalla consigliera comunale Elena Leonardi che, di fronte alle lamentele di tempi troppo lunghi per ottenere la documentazione necessaria di alcuni cittadini e imprese di costruzioni, proponeva lo spostamento di parte degli uffici dall’odierna collocazione alle pertinenze dei magazzini comunali dove si trovano gli archivi del settore, al fine di rendere il lavoro più agevole.

Proposta rispedita al mittente con l’assessore che invece, pur ammettendo alcune difficoltà, rivendicava l’aumento delle unità di personale dedicate al servizio. Ad oggi le pratiche per il 110% sono circa 15 ed interessano condomini e abitazioni, ma c’è un grosso aumento della richiesta di documentazione che fa immaginare che il bonus sarà ampiamente usufruito anche dai reatini. L’assessore all’Urbanistica Antonio Emili nell’affrontare il tema parte dai numeri “nel volgere di un anno le richieste di accesso agli atti si sono più che quadruplicate, passando da circa 40 a circa 196”.

In questo ha influito il bonus 110% che, continua Emili “è in linea con l’orientamento adottato da questa amministrazione in tema di efficientamento energetico nelle delibere di attuazione della legge di rigenerazione urbana. Le misure volute dal governo in tema di edilizia privata stanno trovando, fortunatamente, una significativa diffusione, indubbiamente gli uffici comunali sono seriamente messi alla prova da un aumento così smisurato del volume delle pratiche e delle richieste che vengono formulate. Un numero che è ingrossato significativamente anche dalle pratiche per la ricostruzione post sisma e da quelle per la rigenerazione urbana, accumunate dal comune denominatore della necessità preventiva rispetto alla presentazione dei progetti di un accesso agli atti, questo spiega il perché dell’affanno che sta vivendo in questi mesi l’ufficio preposto. E’ però anche vero che noi, per equipaggiare al meglio quell’ufficio e metterlo nelle condizioni di fare fronte ad un aumento così significativo dei carichi di lavoro, abbiamo elevato a sei il numero di unità di personale addetto”.

