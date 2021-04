Rieti, scuole superiori in classe. L'Asm potenzia i trasporti: in campo 12 bus

25 aprile 2021 a

Lunedì scuola in presenza anche per le superiori. Con il Decreto Draghi infatti si prevede per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado il ritorno tra i banchi fino a fine anno scolastico. A Rieti e provincia sono in totale 7261: ragazzi e ragazze divisi in 399 classi. Ma dubbi e perplessità non sono certo spariti soprattutto tra i sindacati, le famiglie e il personale scolastico. Quello che sembra preoccupare maggiormente sono i trasporti e l'organizzazione di eventuali scaglionamenti negli ingressi e i possibili assembramenti da parte degli studenti. Non sono quindi gli spazi scolastici a destare le maggiori preoccupazioni, grazie all’utilizzo dei moduli, quanto piuttosto tutta l’organizzazione che ruota attorno alla riapertura. Tasto dolente è sempre stata la questione dei mezzi pubblici con cui gli studenti raggiungono le scuole ed è stato uno dei motivi, se non il principale in alcuni casi, se agli over 14 è stata riservata la didattica a distanza in percentuali sempre maggiori.

“Questo tentativo di ritorno alla normalità appare azzardato e le perplessità di due mesi fa permangono – sottolinea il professor Luciano Isceri, Snals – La questione dei trasporti è cruciale e le criticità non sono state risolte perché si deve guardare anche a livello regionale, con gli spostamenti degli alunni con il Cotral, per non parlare poi delle sedi convittuali”. Da parte sua Vincenzo Regnini, presidente di Asm Rieti, assicura che è stato predisposto già da tempo un piano dei trasporti concordato con la Prefettura, che ora è stato rivisto nell’ottica della riapertura di lunedì, e che prevede più autobus e corse anche in vista delle lezioni scaglionate per fasce orarie dagli istituti scolastici. Tutto sembra essere “a posto” per ripartire in sicurezza.

“I mezzi in più sono 12: ai 7 già previsti ne sono stati aggiunti 5” questo per permettere di raggiungere le sedi modulari posizionate in via De Gasperi, ha precisato Alessandro Torda, responsabile del Settore mobilità Asm, sottolineando inoltre l’aumento a 35 dei turni di lavoro giornaliero.

Ma i sindacati denunciano una situazione complessa in cui “rimane la sostanziale rigidità del sistema, specie per quanto riguarda il trasporto su ferro, non intensificabile oltre una certa misura – fanno presente congiuntamente le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda in una nota del 20 aprile - È di tutta evidenza che la ripresa della didattica al 100% delle presenze renderà necessario tornare a sfalsare di nuovo gli ingressi, con tutto quanto ciò comporta in termini di funzionamento delle istituzioni scolastiche”, senza considerare che Cotral si è mostrata “indisponibile ad ogni esigenza di confronto” conclude la nota dei sindacati.

