Rieti Covid, il bollettino del 24 aprile: morto anziano, 21 nuovi casi e 42 guariti

Un decesso, 21 nuovi casi di tamponi positivi e 42 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 24 aprile. A perdere la vita un anziano di 89 anni che era ricoverato in una struttura ospedaliera romana. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 21 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (11), Casaprota (1), Castel Sant'Angelo (1), Cittaducale (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (1), Poggio Mirteto (1), Selci (1), Torricella in Sabina (3). Si registrano 42 nuovi guariti (16) Rieti – (1) Antrodoco – (4) Cantalice – (1) Castel di Tora – (1) Castel Nuovo di Farfa – (3) Cittaducale – (3) Contigliano – (4) Monteleone Sabino – (1) Nespolo – (2) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Scandriglia – (1) Stimigliano – (1) Torri in Sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 639 tamponi. Il totale dei test dall'inizio della pandemia raggiunge 77.144 Totale positivi in provincia di Rieti: 746. Per quanto riguarda la campagna vaccinale anticovid19 Asl Rieti. Oggi superato tetto delle 45.000 dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti. 30.100 sono in prima dose con una copertura della popolazione residente over 16 anni del 23%. 14.900 sono le seconde dosi, con una immunizzazione che supera l’11%.

Per quanto riguarda la Regione è stato inaugurato ieri, venerdì 23 aprile, il nuovo hub vaccinale ‘La Vela’ del Policlinico di Tor Vergata. Il Presidente Zingaretti ha partecipato all’evento collegandosi on line sulla pagina Facebook della Regione Lazio, erano presenti alla cerimonia l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, il Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, il Rettore dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’, Orazio Schillaci e il coordinatore dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana, Valerio Mogini.

