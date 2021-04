Rieti Covid, multa a tre clienti di un bar. Si erano nascosti nel magazzino delle scope per bere

22 aprile 2021 a

a

a

I carabinieri della Compagnia di Cittaducale, nell’ambito di un mirato controllo del territorio, nella scorsa serata, hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio. L’attività ha visto il coinvolgimento di diversi equipaggi sulle principali arterie stradali, con l’impiego di 15 unità e l’esecuzione di 13 posti di controllo sui territori dei comuni di Borgorose, Leonessa, Pescorocchiano, Petrella Salto e Cittaducale.

Denunciati due furbetti del reddito di cittadinanza a Cittaducale e Antrodoco

Durante i controlli effettuati sono state identificate e controllate più di 40 persone transitanti sulla Salaria per e sulla Salto Cicolana: i carabinieri della stazione di Pescorocchiano hanno sanzionato il gestore di un bar il quale fuori orario stava servendo 3 clienti i quali alla vista dei militari si erano nascosti all’interno di uno sgabuzzino per le scope. Costretti ad uscire allo scoperto gli avventori sono stati contravvenzionati.

Cisterna esplosa sulla Salaria. Il gip concede altri tre mesi di indagini

I carabinieri di Petrella Salto, durante un posto di controllo hanno fermato e controllato un giovane il quale, nonostante fosse sottoposto alla quarantena fiduciaria dalle Asl di Rieti, era in giro con la propria auto in direzione Capradosso. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria. In Borgorose i carabinieri del Radiomobile di Cittaducale hanno intercettato un uomo alla guida del proprio veicolo in manifesto stato di ubriachezza. L’auto dallo stesso condotta è stata notata dagli uomini dell’Arma in quanto aveva imboccato una nota via locale contromano. Il veicolo è stato sequestro e l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria. Continuano dunque i controlli dei carabinieri per verificare il rispetto delle norme anti Covid in tutto il territorio provinciale. Con l'annunciata riapertura dei locali con i tavoli all'aperto del 26 aprile, infatti, c'è il pericolo concreto che molti cittadini possano pensare a una sorta di liberi tutt. Per questo sono stati potenziati i controlli in tutte le strade e nei locali pubblici. Particolare attenzione viene posta al rispetto del coprifuoco che, come stabilito anche dall'ultimo decreto, resta alle 22.

Mangia al ristorante cinese poi rapina la titolare, arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.