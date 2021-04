Rieti, i ristoratori disperati per le chiusure. Il grido a Colle Aluffi: "Nessuno ci ascolta"

Paola Corradini 22 aprile 2021 a

“Dobbiamo concentrarci su azioni che possono salvare il nostro futuro”. Esordisce così Carlo Stocco organizzatore dell’evento “Non cosa abbiamo fatto ma cosa possiamo fare” tenutosi ieri, 21 aprile, a Colle Aluffi. Mondo della ristorazione, politica e associazioni per parlare di una crisi che va avanti da più di un anno e che continuerà. Un gruppo di 160 attività tra bar pizzerie e ristoranti reatini al collasso. Paolo Dell’Uomo D’Arme, del Dudas precisa: “Non siamo antagonisti di associazioni e amministratori, ma siamo al quattrocentesimo giorno di restrizioni, siamo la mucca moribonda da cui non c'è nulla da mungere”.

I commercianti reatini protestano. "Ristori inadeguati"

Poi la richiesta al Comune di sospendere le tasse “perché quando saremo chiusi, non per nostra scelta ma per legge, non potremo più farlo”. A rispondere l’Assessore Valentini: “Come Comune viviamo una situazione paradossale e dobbiamo rispondere di scelte altrui sia economicamente che in campo legislativo, siamo l’ultimo degli anelli degli enti e ci vengono attribuite colpe non nostre”. “Per due anni – spiega - non sono entrati oltre 800mila euro di Tosap, il Governo ci ha elargito solo 260mila euro. Noi siamo disposti a mettere in campo tutto quanto sia possibile”. Il vice sindaco Sinibaldi ribadisce che “per la Tosap sarà prorogato il blocco fino a fine anno e abbiamo sospeso la tassa di soggiorno. Dobbiamo resistere come comunità locale questo possiamo fare concretamente”. Il presidente provinciale Calisse spiega che “è necessario che la politica locale riporti le esigenze dei territori e servirebbe una legge diversa per le aree interne e montane. Ci faremo carico delle vostre esigenze”.

La protesta dei commercianti. Manifestazione sotto alla Prefettura

Marinella Tosoni della Tenuta I Due Laghi chiede “un accesso semplificato ai bandi comunitari e al Comune di istituire uno sportello di assistenza. Alla Regione l'abolizione di Irap e Irpef e l'istituzione di un fondo per le attività di ristorazione”. Per il consigliere regionale Fabio Refrigeri “La collaborazione va esercitata perché in questi giorni ci giochiamo il futuro e dobbiamo trovare misure che ci permettano di aprire e non chiudere più. Per questo dobbiamo essere molto rapidi a livello sanitario con le vaccinazioni”. Il deputato di Fratelli d'Italia Trancassini dice di voler “guardare avanti. Il governo non ha capito che la nostra categoria non è abituata ad essere assistita ma a lavorare. La regola che deve passare e che se rispetti le regole devi essere messo in condizione di lavorare. Il coprifuoco è anticostituzionale”. Fabrizio Fiorentini di Acqua e Farina parla di “cittadini che vedono negati i loro diritti costituzionali. Noi non chiediamo denaro ma di non perdere la dignità, vogliamo lavorare e pagare tutte le tasse. Ho sentito la massima disponibilità dalle istituzioni ma c’è una differenza, che su quella barca c’è chi rema e chi non rema chi a fine mese prende lo stipendio e chi no”. Elia Grillotti della Fipe ribadisce che “nessuno di noi vuole i soldi ma solo cucinare ed invece stanno minando le basi della nostra libertà”. Il presidente di Federalberghi Michele Casadei parla di “schizofrenia del governo ma voglio investire sul futuro qui e immaginare la Rieti dei prossimi trent’anni”. Per Sandro Del Grande della Confartigianato “Nessuno si salva da solo e noi invece dovremo salvarci da soli. Dignità non è ricevere il contributo per andare avanti e non possono pretendere che si lavori senza incassare ma solo pagando”.

