Rieti Covid, il bollettino del 21 aprile: due morti, 54 nuovi casi e 77 guariti

Emergenza coronavirus: due decessi, 54 nuovi casi e 77 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti del 21 aprile. A perdere la vita una donna di 80 anni che era ricoverata nel reparto Covid dell'ospedale di Rieti e un uomo di 88 anni deceduto in una struttura ospedaliera di Viterbo.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 54 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (7) – Amatrice (1) – Antrodoco (4) – Borgorose (2) – Cantalupo in Sabina (3) – Caste S. Angelo (1) – Cittaducale (4) – Collevecchio (1) – Colli sul Velino (4) – Cottanello (2) – Fara in Sabina (7) – Greccio (1) – Labro (1) – Leonessa (2) – Pescorocchiano (2) – Petrella Salto (4) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (1) – Posta (1) – Rivodutri (1) – Rocca Sinibalda (1) – Salisano (1) – Selci (1). Si registrano 77 nuovi guariti: (31) Rieti – (1) Amatrice – (2) Antrodoco – (2) Casperia – (2) Cittaducale – (3) Colli sul Velino – (1) Contigliano – (18) Fara in Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (2) Montebuono – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Nativo – (2) Rivodutri – (2) Stimigliano – (1) Tarano – (1) Toffia – (4) Torri in Sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 666 tamponi e dunque dall'inizio della pandemia i test sono 75.490. Totale positivi in provincia di Rieti: 795.

