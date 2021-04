Rieti, mangia al ristorante cinese poi rapina la titolare. Catturato ad Amatrice

21 aprile 2021 a

a

a

Aveva rapinato la titolare di un ristorante cinese dopo aver mangiato. L'uomo - che già la scorsa settimana era stato denunciato con altre 12 persone per aver tentato di organizzare un rave a Configni - è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri. Ieri pomeriggio, martedì 20 aprile, i carabinieri della stazione di Amatrice, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Milano, hanno tratto in arresto un giovane venticinquenne residente in quel centro, condannato per rapina in concorso.

Ruba rame nella discarica sequestrata. Arrestato

I fatti risalgono al novembre del 2018 quando il giovane, insieme ad altri ragazzi, aveva sottratto la borsa alla proprietaria di un ristornate cinese dove aveva mangiato, ma vistosi scoperto, dopo aver tentato una breve fuga, aveva colpito la mal capitata facendola rovinare in terra, e il di lei marito che aveva tentato di fermarlo, con dei pugni in volto. La sua fuga era durata comunque poco ed infatti era stato immediatamente dopo fermato da una pattuglia nei pressi di una fermata di autobus, il suo bottino 400 euro in contanti. M.P. , che se pur molto giovane già è soggetto conosciuto dai Carabinieri di Rieti per altri reati, per quei fatti era già finito in manette e ora, a distanza di due anni, condotto dall’Arma di Amatrice presso la Casa Circondariale di Rieti, dovrà scontare una pena residua di quasi tre anni di reclusione per rapina e lesioni personali.

Denunciati due furbetti del reddito di cittadinanza a Cittaducale e Antrodoco

Solo qualche giorno fa, insieme ad altre 12 persone, era stata denunciato dai carabinieri di Configni per invasione di terreni e danneggiamento in concorso, per aver abusivamente occupato un capannone comunale al fine di realizzarvi un Rave Party, il tutto nella piena indifferenza dei rischi legati all’attuale pandemia. Incrociando gli elementi delle banche dati i militari sono riusciti a scoprire che il ragazzo era ricercato anche per la condanna relativa ai fatti di Milano.

Cisterna esplosa sulla Salaria. Il gip concede altri tre mesi di indagini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.