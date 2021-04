Rieti Covid, boom di contagi a Capradosso. Il sindaco di Petrella Salto ai cittadini: "Fate i tamponi"

Fra. Sam. 21 aprile 2021 a

Il Covid morde ancora e non bisogna abbassare la guardia. La Asl ha comunicato che tra i cittadini residenti nelle frazioni del Comune di Petrella Salto, con particolare riguardo a Capradosso, sono aumentati i casi positivi “in maniera preoccupante” e diversi familiari sono posti in isolamento.

Il sindaco Gaetano Micaloni invita “ad effettuare tamponi in via precauzionale e a rispettare le norme di distanziamento, isolamento e igiene, sanificazione degli ambienti, uso della mascherina e continuo lavaggio e igienizzazione delle mani, evitando assolutamente di accedere nei locali dei soggetti in isolamento e nei locali comuni, da parte degli stessi”. I familiari possono lasciare farmaci e alimenti sull’uscio senza entrare nelle abitazioni, in assenza di familiari è a disposizione il servizio sociale del Comune e della Comunità Montana.

In via precauzionale sono stati sottoposti a sanificazione gli spazi comuni del complesso condominiale Ater di Capradosso e da ieri, 20 aprile, dopo il riscontro di un caso positivo, è chiusa la scuola materna per sanificazione dei locali, dei pulmini e per le verifiche necessarie prima della riapertura. “Dobbiamo prendere atto purtroppo, che tale situazione sta mettendo in serio rischio l’incolumità dei cittadini, alcuni dei quali sono attualmente ricoverati in ospedale, tutto ciò ci induce ad usare maggiore prudenza e responsabilità - scrive Micaloni - al fine di scongiurare eventuali ulteriori disposizioni restrittive da parte della Asl e della Regione Lazio, ma soprattutto per salvaguardare la salute e l’incolumità dei nostri cittadini, invito a rispettare le prescrizioni e raccomandazioni”. A Pescorocchiano, a causa della positività di un bambino che frequenta le scuole medie, è stato chiuso il plesso di Leofreni per sanificazioni e controlli.

