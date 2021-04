Rieti Covid, il bollettino del 20 aprile: morta donna di 78 anni. I nuovi casi sono 23 e i guariti 61

20 aprile 2021 a

Emergenza coronavirus: un decesso 23 nuovi casi e 61 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti del 20 aprile. A perdere la vita un uomo di 78 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de' Lellis. I nuovi casi si sono verificati a Rieti (9), Casperia (1), Cittaducale (1), Collevecchio (1), Fara in Sabina (2), Frasso Sabino (1), Montopoli in sabina (1), Pescorocchiano (3), Petrella Salto (2) e Poggio Nativo (2). Si registrano 61 nuovi guariti: (19) Rieti – (1) Amatrice – (3) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (3) Cantalice – (2) Casperia – (7) Cittaducale – (1) Collalto Sabino – (1) Collevecchio – (5) Fara in Sabina – (1) Greccio – (1) Magliano Sabina – (1) Micigliano – (1) Poggio Moiano - (1) Poggio Nativo - (1) Rivodutri – (3) Stimigliano – (1) Tarano – (2) Toffia – (5) Torricella Sabina – (1) Varco Sabino.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 718 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza i test sono dunque 74.824. Totale positivi in provincia di Rieti: 820.

Come previsto dal “Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa”, la Asl di Rieti ha proceduto, gradualmente, al recupero delle prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale differibili e non urgenti, temporaneamente sospese a causa della pandemia da Covid e entro il mese di dicembre 2020 ha recuperato il 99,3% delle visite (primi accessi e controlli) ed il 97.3% delle prestazioni strumentali. Le prestazioni rimanenti, quelle definite a basso rischio nell’elenco inviatoci dalla Regione, saranno recuperate entro il corrente mese, attraverso chiamate dirette eseguite su ogni singolo assistito. Questa organizzazione, seppur con tutte le difficoltà legate alla pandemia da Covid, ha consentito alla Asl di Rieti di recuperare tutte le prestazioni sospese, pari a 19.847 unità.

