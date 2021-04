Rieti, reddito di cittadinanza. Scoperti due furbetti a Cittaducale e Antrodoco: denunciati dai carabinieri

20 aprile 2021 a

Sono stati giorni di controlli serrati per gli uomini del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro impegnati su tutto il territorio. Il bilancio parla di due persone denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza, mentre altre due persone sono state sanzionate per violazione alle norme anti covid.

Insomma per i furbetti in particolare del reddito di cittadinanza non c’è tregua. I carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Rieti, in particolare, hanno effettuato nel corso dei quali sono state denunciate in stato di libertà alla Procura di Rieti, due persone per, come detto, indebita percezione del reddito di cittadinanza. Si tratta di un trentacinquenne di Antrodoco e di un trentasettenne cittadino rumeno domiciliato a Cittaducale, i quali all’atto della domanda presentata all’Inps, si sono resi responsabili di false dichiarazioni, percependo indebitamente la somma complessiva di 8 mila euro. Continuano altresì i controlli sulla normativa anti Covid. Sono stati sanzionati amministrativamente per la somma di 400 euro cadauna, due titolari di altrettante ditte commerciali, per violazione alle norme anti Covid-19. Nello specifico, entrambe si sono rese responsabili di mancata adozione di misure di informazione di prevenzione al rischio epidemiologico.



