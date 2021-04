Rieti Covid, il bollettino del 19 aprile: morto uomo di 63 anni, 22 nuovi casi e 9 guariti

19 aprile 2021 a

Un decesso, 22 nuovi casi e 9 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di lunedì 19 aprile. A perdere la vita un uomo di 63 anni di Rieti che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de Lellis. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (3), Castel di Tora (1), Fara in Sabina (4), Frasso Sabino (1) e Turania (1).

Si registrano 9 nuovi guariti: (3) Rieti, (1) Cittaducale, (2) Collevecchio, (1) Fara in Sabina e (2) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 22 tamponi. Dall'inizio della pandemia dunque ne sono stati effettuati 74.106. Totale positivi in provincia di Rieti: 859.

Nell’ambito delle iniziative della Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, la Asl di Rieti ha organizzato, in collaborazione con i servizi di Reumatologia e di Terapia Antalgica dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, un Open Day di prevenzione, con visite specialistiche gratuite dedicate alle donne con dolore cronico. L’Open Day, dedicato all’approccio diagnostico-terapeutico alla persona con dolore cronico nell’ottica della multidisciplinarietà, si terranno lunedì 3 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,30. Sarà possibile prenotare le visite, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a partire da oggi, lunedì 19 aprile, contattando il numero telefonico 0746 278069 (dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 15:00).

