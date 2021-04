Rieti, Salaria. Sbloccato l'iter per i lavori. Fulvio Maria Soccodato commissario

Lu. Spa 18 aprile 2021 a

Finalmente i cantieri annunciati sulla Salaria potranno aprire. Soddisfatto il parlamentare reatino, Fabio Melilli per la firma, da parte del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, del decreto di nomina del commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato per la SS4 Salaria. Il nome di Soccodato era già stato anticipato dallo stesso parlamentare reatino alcune settimane fa ma si attendeva l’ufficializzazione che, come detto, è arrivata in queste ore con la firma del decreto di nomina del Premier. “Un tecnico di alta professionalità, che saprà instaurare un rapporto proficuo con tutti gli interlocutori istituzionali e le amministrazioni pubbliche coinvolte - aveva tenuto a sottolineare Melilli - A rendere la nomina ancor più promettenti, si aggiungono gli ampi poteri assegnati al commissario, poteri che consentono una reale velocizzazione delle pratiche, riducendo i tempi burocratici”.

In pratica, il commissario potrà assumere ogni decisione per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedendo anche all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, insieme ai provveditorati interregionali. Inoltre, è previsto che l’approvazione dei progetti da parte dei commissari, d’intesa con i presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisca ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, salvo che per quelli relativi alla tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici. Insomma si prova ad accelerare per aprire i nuovi cantieri sulla consolare Salaria che attendono oramai da fin troppo tempo. In particolare dovrebbero essere aperti i cantieri sulla Salaria per il raddoppio delle corsie nel tratto compreso tra le gallerie di Monte San Giovanni e Osteria Nuova.

“Questa volta ci sono tutti i presupposti per procedere spediti verso la concretizzazione di opere attese davvero da troppo tempo ma che hanno avuto una accelerazione negli ultimi mesi. Interventi che andrebbero a risolvere i problemi di viabilità e di conseguenza favorire lo sviluppo del territorio” ha ribadito anche il parlamentare pentastellato Gabriele Lorenzoni. Un investimento importante quello previsto per la Salaria pari a 1 miliardo di euro. Risorse che comporteranno una ricaduta economica ed occupazionale importante su tutto il territorio provinciale ma anche extraregionale.

