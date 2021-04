Rieti, ristoranti aperti dal 26 aprile. Ma non tutti sono pronti a ripartire

Lu. Spa 18 aprile 2021 a

“Una buona notizia, un segnale importante”. Così il presidente della Fipe-Confcommercio Elia Grillotti commenta le decisioni del premier Mario Draghi sulle date che scaglionano la ripartenza del Paese a partire dall’apertura dei locali anche a cena in zona gialla ma solo se hanno tavoli all’aperto. Parole che hanno suscitato più di un malumore mista a preoccupazione da parte di chi sa di non essere al momento in regola.

“Sicuramente il decreto penalizza chi non ha spazi all’esterno – dice Grillotti – e ancora una volta ci faremo promotori nei confronti di chi non ha spazi all’esterno per aiutarlo su questo passaggio che per molti capisco possa diventare un problema insormontabile. Devo dire che l’amministrazione comunale rispetto ai dehors ha già dato la massima disponibilità in passato e anche per il futuro”. Alla Fipe-Confcommercio che nei giorni scorsi aveva manifestato in piazza sono piaciute le parole di Draghi: “se si seguono le regole tutto questo diventerà irreversibile e anche il coprifuoco alle 22 quindi potrà essere spostato più in là - dice Grillotti -. A questo punto, però, abbiamo la data che volevamo avere per poterci riorganizzare, tornare ad acquistare materie prime e a riempire i frigoriferi per accogliere i nostri clienti. Altre spese che vanno ad aggiungersi a quelle sostenute per la messa in sicurezza dei locali. Ora attendiamo il decreto Sostegni 2 che si porta dietro i 40 miliardi di aiuti che sono stati annunciati per sostegni al settore. Sono state annunciate anche le coperture dei costi fissi per noi particolarmente importanti perché anche durante il periodo di chiusura sono stati davvero pochi i proprietari di immobili che ci sono venuti incontro”.

“Accogliamo con piacere il cronoprogramma per le riaperture, è un piccolo spiraglio che ci dà la forza per cercare di riprogrammare le attività - dice Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio -. Questa situazione ha creato moltissimi danni sicuramente a livello sanitario che è il più importante ma non si può immaginare il danno economico e psicologico che stanno subendo gli imprenditori del commercio dei servizi del turismo dello spettacolo e delle professioni. Facciamo un deciso appello a tutti coloro che in questo momento possono riaffacciarsi in sicurezza presso le nostre attività per contribuire insieme agli aiuti statali ad una ripresa economica” conclude Tosti. Per il presidente della Provincia, Mariano Calisse ha vinto “la linea di chi crede nell’assoluta priorità di lavorare in sicurezza. Un piano vaccinale che inizia a dare risultati confortanti insieme ad un nuovo scostamento di bilancio di ulteriori 40 miliardi a favore di chi ha pagato di più le limitazioni, ci danno un bel segnale di ripresa che tutti aspettiamo e meritiamo” .

