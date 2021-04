Rieti Covid, il bollettino del 17 aprile. I nuovi casi sono 39, i guariti 47

17 aprile 2021 a

Emergenza coronavirus: 39 nuovi casi e 47 guariti nelle ultime 24 ore. Nessun decesso. E' quanto emerso dal bollettino della Asl di Rieti del 17 aprile. I nuovi casi sono registrati a Rieti (7), Borgorose (1), Cantalupo in Sabina (3), Casperia (2), Cittaducale (2), Collevecchio (1), Configni (1), Fara in Sabina (5), Forano (1), Frasso Sabino (4), Magliano Sabina (1), Monteleone Sabino (1), Montopoli in Sabina (3), Poggio Mirteto (1), Posta (1), Salisano (1), Scandriglia (3) e Torri in Sabina (1). Si registrano 47 nuovi guariti (9) Rieti, (3) Amatrice, (1) Antrodoco, (4) Cantalice, (2) Casperia, (3) Cittaducale, (9) Fara in Sabina, (1) Forano, (1) Magliano Sabina, (1) Micigliano, (4) Montebuono, (1) Montopoli in Sabina, (3) Poggio Mirteto, (2) Selci, (1) Stimigliano, (1) Toffia e (1) Vacone. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 530 tamponi e dunque dall'inizio della pandemia sono stati fatti 73.770. Totale positivi in provincia di Rieti: 870.

Ieri nel Lazio c'è stato il record di vaccinazioni. "Sono state 32 mila le dosi di vaccino anti Covid somministrate e stiamo andando verso il milione e 445 mila vaccinazioni totali", dicono dalla cabina di regia dell'emergenza coronavirus della Regione Lazio.

A Fara in Sabina, che proprio oggi è uscita dalla zona rossa nella mattinata c'è stato lo screening degli studenti delle scuole medie. "Sono iniziate da circa un’ora le operazioni di screening dedicate agli alunni delle seconde e terze medie che lunedì torneranno in classe, e purtroppo abbiamo registrato un caso positivo. Sono state immediatamente adottate tutte le misure previste ed è stato tempestivamente comunicato il dato alla Asl di Rieti. Ci auguriamo che questo sia l’unico caso della giornata, ulteriori dati saranno in ogni caso tempestivamente comunicati. Ringrazio tutti i volontari che stanno facendo un lavoro straordinario per garantire un maggior grado di sicurezza nelle nostre scuole, e invito le famiglie interessate che ancora fossero indecise a presentarsi ai nostri drive-in", ha scritto il sindaco roberta Cuneo a metà mattinata sul suo profilo Facebook.

