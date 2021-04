Rieti, giovane colto da malore mentre guida l'auto. Salvato dagli agenti della Digos

17 aprile 2021 a

a

a

Giovane salvato dagli agenti della Digos di Rieti. Nella mattinata di sabato 17 aprile i poliziotti sono intervenuti per soccorrere un giovane che è stato colto da un malore mentre era all volante della sua auto. il pronto intervento degli agenti che erano in zona per dei controlli sul rispetto delle norme anti Covid ha evitato il peggio. Sia che l'auto, e il conducente fossero coinvolti in un incidente sia che il giovane potesse soffocare a causa di un attacco epilettico.

Positivi al Covid escono di casa: denunciati in cinque

Nella mattinata odierna, una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nei servizi disposti dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, per l’intensificazione del controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle misure anti Covid-19, ha notato, in pieno centro cittadino, una autovettura al cui interno un giovane era stato colto da malore a causa di un grave attacco epilettico. Una situazione di estremo pericolo che è stata gestito con prontezza dai poliziotti.

Clonano carta di credito e prelevano 3.000 euro. Denunciati due bengalesi

Gli agenti della Digos, immediatamente, hanno soccorso l'uomo, estraendolo dalla vettura ed impedendo il suo soffocamento in attesa dell’arrivo di una ambulanza immediatamente allertata, che ha successivamente provveduto al trasporto del malcapitato presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Insulti e minacce all'Arcigay. Di Cesare: "Non ho paura di denunciare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.