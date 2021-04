Fara Sabina, alunno positivo al Covid alle scuole medie. Lo screening per gli studenti di seconda e terza media

17 aprile 2021 a

Fara in Sabina, trovato uno studente positivo alle scuole medie. Lo riferisce il sindaco Roberta Cuneo in un post su Facebook facendo un primissimo bilancio dello screening che è in corso tra gli studenti in vista della ripresa delle lezioni in presenza lunedì 19 aprile. Il Comune proprio oggi, 17 aprile, ha abbandonato la zona rossa tornando in arancione. E' in corso il controllo degli studenti di seconda e terza media.

Sono iniziate da circa un’ora le operazioni di screening dedicate agli alunni delle seconde e terze medie che lunedì... Pubblicato da Roberta Cuneo su Sabato 17 aprile 2021

"Sono iniziate da circa un’ora le operazioni di screening dedicate agli alunni delle seconde e terze medie che lunedì torneranno in classe, e purtroppo abbiamo registrato un caso positivo. Sono state immediatamente adottate tutte le misure previste ed è stato tempestivamente comunicato il dato alla Asl di Rieti", scrive la prima cittadina sul suo profilo Facebook.

Da domani, sabato 17 aprile, Fara in Sabina passa in zona arancione come il resto della nostra Regione. Sono stati giorni difficili, ringrazio tutti per il senso di responsabilità dimostrato e per i risultati ottenuti. Ora guardiamo avanti, senza mai abbassare la guardia! #farainsabina #COVID19 #zonarossa #zonaarancione Pubblicato da Roberta Cuneo su Venerdì 16 aprile 2021

Poi il sindaco promette aggiornamenti durante l'arco della mattinata: "Ci auguriamo che questo sia l’unico caso della giornata, ulteriori dati saranno in ogni caso tempestivamente comunicati. Ringrazio tutti i volontari che stanno facendo un lavoro straordinario per garantire un maggior grado di sicurezza nelle nostre scuole, e invito le famiglie interessate che ancora fossero indecise a presentarsi ai nostri drive-in".

