Rieti, minacce e insulti all'Arcigay. Il presidente Domenico Di Cesare: "Non ho paura di denunciare"

“Speriamo che il covid vi ammazza a tutti tanto siete solo delinquenti”. Questo un passaggio della lettera arrivata a Domenico Di Cesare, presidente di Rieti LGBT+Associazione Arcigay, ma indirizzata a tutti gli appartenenti all’associazione. E’ lo stesso Di Cesare, in un post pubblico, a renderlo noto: “Sono il presidente di Arcigay e esserlo in una città come questa non è facile. Porterò subito la lettera in questura. Potrei stare ore a scrivere di mail, di insulti e minacce sui social e per strada, dell'etichetta a Arcigay strappata dal citofono dell’Arci che ci ospita e altro che non posso rendere noto”.

Insulti pesanti quelli contenuti nella missiva arrivata il 15 aprile ed è solo, si legge in una nota del direttivo, “l’ennesimo episodio che, sommato a quelli verificatisi per mail, personalmente e sui social, ci hanno portato alla decisione di denunciare agli organi competenti quanto accaduto nel tempo”. E la polizia ha avviato una indagine per risalire agli autori del gesto.

Manifestazioni a favore della famiglia e contro l'omofobia

A schierarsi a fianco dell’Arcigay l’Anpi Rieti per voce del presidente Cosmo Bianchini che ha espresso “solidarietà e vicinanza per le minacce e le intimidazioni ricevute da vigliacchi che si nascondono dietro l’anonimato. Per questo serve una legislazione che contrasti la violenza e la discriminazione di genere, all’identità di genere o all’orientamento sessuale. Serve una cultura del rispetto poiché le parole hanno un peso ed è necessario contrastare questo clima di violenza verbale e fisica”.

Anche Rieti Città Futura ha espresso, in una nota, senso di rabbia e disgusto. “A Domenico e ai compagni e le compagne del circolo rivolgiamo la nostra solidarietà e vicinanza. Episodi di questo tipo sono l'esito di un clima omofobico alimentato dalla nostra classe politica, in particolare da chi non perde occasione per reiterare messaggi di disprezzo e odio, rifiutando ostinatamente di approvare il Ddl Zan”.

"No alle coppie gay". Bufera per il programma della lista che corre per le comunali nel borgo reatino di Montebuono



Il Partito Democratico si dice indignato e preoccupato: “Conosciamo la forza e la risolutezza di Domenico Di Cesare ma riteniamo doveroso essere al suo fianco e condannare chi si è reso protagonista di un gesto vile e codardo. La nostra preoccupazione è per le tante persone che in questo clima di odio e intolleranza sono costrette a vivere senza poter esprimersi, senza poter amare liberamente chi vogliono. A loro va la nostra più completa e sentita solidarietà che porti però a gesti concreti con l'approvazione della legge Zan contro l’omolesbobitransfobia. Ed è Di Cesare a specificare che “non si vuole dare importanza a chi insulta, ma far capire che ci siamo per chi ha bisogno di sostegno. E' ora di dire basta. Prende sempre più piede la voglia di candidarsi alle prossime elezioni: no perditempo”ᐧ

