Rieti, cisterna esplosa sulla Salaria a Borgo Quinzio: chiesta nuova indagine

Nessuna archiviazione, come era prevedibile, ma ulteriori indagini per accertare le responsabilità e fare luce su una tragedia che è ancora viva nella mente dei reatini. Dunque, il procedimento sulla morte del vigile del fuoco Stefano Colasanti e di Andrea Maggi avvenuta il 5 dicembre del 2018 a seguito dell’esplosione di una cisterna di Gpl all’interno del distributore di benzina sulla via Salaria nei pressi di Borgo Quinzio, non è stato archiviato come chiesto nelle settimane scorse dalla Procura di Rieti ma si andrà anvanti. Ieri pomeriggio, 15 aprile, davanti al Gip si è tenuta la discussione nel corso della quale sia i legali dei familiari delle vittime che delle tre persone indagate per omicidio colposo e lesioni colpose gravi (l’autista dell’autocisterna e la coppia di gestori della stazione) hanno ritenuto necessario chiedere al giudice che venisse fissato l’incidente probatorio. La decisione e la data verrà stabilita nel corso di una nuova udienza programmata per la prossima settimana.

Quella di ieri è stata una udienza particolarmente toccante dal punto di vista emotivo. Presenti, infatti, i familiari delle vittime dell’esplosione dell’autocisterna, difesi dagli avvocati Bruno Mattei e Paolo Paolucci che avevano impugnato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura reatina, e l’avvocato Luca Conti legale della coppia di gestori della pompa di benzina sulla Salaria che, insieme all’autista dell’autocisterna Gpl, sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose gravi.

I legali della difesa e delle parti offese hanno ritenuto necessario e doveroso proseguire il procedimento attraverso la richiesta dell’incidente probatorio con il quale acquisire le prove ottenute durante le indagini preliminari e portare in anticipo i risultati davanti al giudice.

In pratica si è chiesto di prendere in considerazione le testimonianze raccolte sul luogo immediatamente dopo la tragedia, i rilievi fatti sul posto dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco e i filmati realizzati prima e dopo l’esplosione che secondo i legali dei familiari delle vittime non furono mai presi in considerazione del tutto. Come si ricorderà la Procura di Rieti aveva chiesto l’archiviazione del procedimento sulla base del mancato deposito nei tempi previsti (24 mesi) della perizia sull’incidente affidata ad un esperto e successivamente con l’insufficiente apporto investigativo condotti dal Ris dei carabinieri e da specialisti del corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Una decisione che aveva sollevato non poche reazioni e lo sdegno dei famigliari delle due vittime che attendono che venga fatta giustizia. Lo stesso capo del Corpo nazionale dei vigili de fuoco, Fabio Dattilo, nel corso di una visita a Rieti oltre a ribadire la vicinanza ai familiari delle vittime aveva avuto un incontro chiarificatore con il procuratore capo Lina Cusano che aveva firmato la richiesta di archiviazione con il pm Lorenzo Francia e con il presidente del tribunale Pierfrancesco De Angelis. Nell’esplosione il vigile del fuoco Stefano Colasanti che fuori servizio, si fermò a dare una mano ai colleghi impegnati nello spegnimento delle fiamme, e Andrea Maggi entrambe investiti dalla violenta onda d’urto. Oltre venti le persone rimaste ferite.

