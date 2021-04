Rieti, otto nuovi bus Cotral in servizio sulle strade della provincia

Paola Corradini 16 aprile 2021 a

La Regione Lazio continua a rinnovare la flotta Cotral. Ieri pomeriggio, 15 aprile, sono stati presentati presso il deposito di viale Kennedy gli otto nuovi autobus per Rieti e la provincia. Presenti il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato dall’Assessore regionale alla Mobilità Mauro Alessandri. A fare gli onori di casa Amalia Colaceci, Presidente di Cotral. Presenti anche il consigliere regionale Fabio Refrigeri e il presidente della Provincia Mariano Calisse anche in veste di sindaco di Borgorose visto che i nuovi autobus saranno ospitati nel deposito del comune del Cicolano.

Un parco macchine che va ad aggiungersi a quello rinnovato nel corso degli anni dalla Regione Lazio e da Cotral, azienda pubblica di trasporti che dopo anni di difficoltà è riuscita a risollevarsi. “Ricordo perfettamente – ha esordito Nicola Zingaretti - quando otto anni fa venivo in questa provincia e incontravo i pendolari che protestavano per le condizioni del trasporto pubblico ed erano proteste giuste. Si diceva anche che Cotral andava privatizzata ma noi abbiamo fatto un’altra scelta e oggi celebriamo la vittoria con un’azienda pubblica che produce utili e assume. Tutto ciò grazie alla gestione che ha cura dei passeggeri e ci ha permesso di organizzare la flotta adeguandola anche alle diverse caratteristiche dei territori con autobus diversi tra loro. Oggi dico si possono finalmente tutelare i pendolari e gli autisti. A chi vorrà venire qui per turismo potremo dire siamo una comunità che ci ha creduto”.

“La pandemia non deve fermare gli investimenti per le persone – ha detto Amalia Colaceci – abbiamo scommesso sul trasporto pubblico e vogliamo continuare a crederci. Siamo cresciuti grazie anche a tutte le lavoratrici e i lavoratori che sono rimasti al nostro fianco e oggi è una giornata dedicata anche a loro”. “Ci siamo sempre confrontati con i territori – ha detto l’assessore Mauro Alessandri – nel rispetto dei programmi stabiliti e delle esigenze. Oggi possiamo dire di essere soddisfatti perché gli impegni presi e gli investimenti fatti danno i loro frutti. Li abbiamo raccolti con una prospettiva che ci permetterà di avere entro il 2021 una flotta Cotral del tutto rinnovata. Anche Rieti avrà un piano di trasporto pubblico locale programmato con le realtà territoriali”. Infine Amalia Colaceci ha donato un giaccone primaverile della nuova massa vestiario per i lavoratori Cotral al presidente Zingaretti e all’assessore Alessandri. Per il governatore anche un modellino dei nuovi autobus e un “giro” da autista.

