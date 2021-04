Rieti Covid, il bollettino del 15 aprile. I nuovi casi sono 19, i guariti 80

15 aprile 2021 a

Emergenza coronavirus: 19 contagi e 80 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti di giovedì 15 aprile. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (2), Borgo Velino (1), Casperia (1), Collevecchio (1), Contigliano (1), Cottanello (1), Fara in Sabina (3), Forano (1), Frasso Sabino (1), Magliano Sabina (1), Petrella Salto (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Moiano (3) e Selci (1).

Si registrano 80 nuovi guariti: (17) Rieti, (1) Amatrice, (1) Borgorose, (6) Cantalice, (1) Castel Sant'Angelo, (3) Castelnuovo di Farfa, (1) Cittaducale, (1) Collevecchio, (1) Contigliano, (17) Fara in Sabina, (2) Fiamignano, (1) Magliano Sabina, (2) Monteleone Sabino, (2) Montopoli in Sabina, (1) Poggio Catino, (4) Poggio Mirteto, (7) Poggio Nativo, (1) Pozzaglia Sabina, (4) Rivodutri, (1) Scandriglia, (2) Stimigliano, (2) Toffia e (2) Vacone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 628 tamponi. Il numero dei test effettuati dall'inizio della pandemia raggiunge dunque 72.785. Totale positivi in provincia di Rieti: 880.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale ad oggi il numero totale di vaccini somministrati in provincia di Rieti supera le 37 mila dosi (37.234). 25.629 prime dosi (19.378 Pfizer e 6.251 Vaxzevria), 11.605 seconde dosi. Aumenta anche il numero di over 80 anni vaccinati. Ad oggi sono 9.593 in prima dose (74%) e 6.607 in seconda dose (51%). Da martedì 13 aprile sono aperte le prenotazioni per le classi di età 61-60 anni (nati 1960 e 1961). Le prenotazioni sono possibili attraverso il link https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.

