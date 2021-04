Rieti, minaccia pescatori e carabinieri con una baionetta sulle rive del Lago del Turano. Arrestato un romano

15 aprile 2021 a

E' arrivato a minacciare alcuni pescatori con una baionetta arrivando a puntare la lama anche verso i carabinieri che erano intervenuti per mettere fine al violento litigio che era scoppiato sulle sponde del Lago del Turano tra un giovane romano e alcuni pescatori. I militari della stazione di Orvinio hanno arrestato un uomo originario della Provincia di Roma, ma dimorante a Paganico Sabino.

Nel primo pomeriggio di ieri, 15 aprile, la centrale operativa ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di due uomini, i quali riferivano di essere stati minacciati, anche di morte, da un giovane nel corso di un alterco scaturito per futili motivi nei pressi delle sponde del lago del Turano.

Una volta giunti sul posto, i militari hanno constatato che il giovane versava in forte stato di agitazione continuando ad inveire con veemenza nei confronti dei due uomini che avevano richiesto l’intervento, oltre che nei confronti dei carabinieri intervenuti. Mente questi ultimi tentavano di riportare alla calma il giovane, quest’ultimo ha improvvisamente estratto una baionetta che fino a quel momento aveva tenuto nascosta all’interno della manica del giaccone, inducendo quindi i militari ad immobilizzarlo per evitare che potesse nuocere anche gravemente alle altre persone presenti. Nel tentativo di divincolarsi il giovane ha ripetutamente spintonato e colpito i militari uno dei quali ha riportato lesioni, fortunatamente lievi.

Per quanto accaduto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Al termine dell’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Rieti, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

