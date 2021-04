Rieti, il piano quadro delle Porrara in Consiglio Comunale

Alessandro Toniolli 15 aprile 2021 a

Per il consiglio comunale di Rieti è il giorno del Piano Quadro delle Porrara. Antonio Emili “un piano ispirato al principio di coniugare i diritti dei cittadini con le aspirazioni della città”. Per il suo predecessore Giovanni Ludovisi “la più brutta pagina urbanistica degli ultimi 20 anni”. L’assessore all’Urbanistica Emili ha fatto di questo atto uno dei punti fondanti del suo mandato, si sarebbe dovuto procedere all’approvazione già nel mese di gennaio, poi “si ritenne opportuno effettuare degli approfondimenti all’istruttoria, uno dei quali era quello dell’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e, a riprova dello scrupolo con cui si è lavorato, dopo un ulteriore approfondimento torniamo in Consiglio per l’approvazione. Si mette finalmente un punto ad una vicenda secolare, saremo noi a dare l’edificabilità a questo comprensorio dopo una variabile urbanistica del 1987, la conferma del Piano regolatore del 2012 che aveva subordinato il diritto dei cittadini a trasformare in edificabili i propri terreni all’elaborazione del Piano Quadro, ancora nel 2017 l’amministrazione di centro sinistra aveva inserito le Porrara nel Programma Plulriennale di Attuazione, ma lo stesso centro sinistra aveva omesso di attuare quel Piano Quadro. A questa mancanza porremo rimedio noi”.

Un quadrante che l’amministrazione Cicchetti vede “destinato a rivestire un ruolo strategico anche sul piano delle pubbliche funzioni, con la realizzazione di una vasta area verde con un percorso ciclo-pedonale che collegherà le aree ex industriali al centro storico ed ancora più importante un nuovo polo scolastico beneficiando dei 10 milioni di euro che verranno dirottati dall’adeguamento sismico della Sacchetti Sassetti”. Parere opposto quello di Giovanni Ludovisi, ex assessore all’Urbanistica della giunta Petrangeli, che nel piano non vede “nessuna idea di pianificazione, nessuna programmazione, nessuna visione strategica, nessun atto di valore da calare sulla città”. Molto il consigliere comunale aveva spinto per sottoporre il Piano alla Valutazione Ambientale Strategica, a questa richiesta il consigliere dichiara di aver aver ricevuto dopo 5 mesi dal Comune questa risposta “si ritiene che il piano non contiene, ancora, un livello di definizione e di dettaglio delle opere previste sufficientemente adeguato ad aprire una completa valutazione degli effetti sull’ambiente ed il territorio”, questo il commento: “mi chiedo allora cosa si stia approvando, perché rimandare ogni approfondimento a data da destinarsi condannando i proprietari delle terre a verificare nel prossimo futuro i limiti della scelta odierna”, e aggiunge “mi chiedo se sia normale che dall’approvazione in poi sia solo la Giunta ad esaminarne i passaggi successivi. Il nostro è un consiglio comunale che si auto esautora ed esclude dal proprio ruolo che in realtà lo obbligherebbe a prendere una posizione politica valutando i certi impatti ambientali di ogni programmazione urbanistica”.

In sintesi “una pagina pessima che graverà per anni sulle spalle di questo Consiglio Comunale che si dimostrerà incapace di svolgere il proprio compito, decisamente attento solo ai propri equilibri interni e molto meno alla sostanza delle proposte”.

