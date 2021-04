Rieti Covid, il bollettino del 14 aprile: 35 nuovi casi e 73 guariti. I positivi restano 941

14 aprile 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus: 35 nuovi casi e 73 guariti nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati altri decessi. E' quanto emerge dal bollettino della Asl del 14 aprile. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (7), Amatrice (2), Borgorose (3), Cantalice (1), Casperia (2), Castelnuovo di Farfa (1), Cittareale (1), Fara in Sabina (9), Monteleone Sabino (2), Petrella Salto (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Moiano (3), Posta (1) e Varco Sabino (1).

Positivi al Covid escono di casa: denunciati in cinque

Si registrano 73 nuovi guariti: (26) Rieti, (1) Antrodoco, (1) Borgorose, (3) Casperia, (4) Cittaducale, (1) Collalto Sabino, (1) Contigliano, (1) Cottanello, (18) Fara in Sabina, (1) Forano, (2) Magliano Sabina, (1) Micigliano, (1) Monte San Giovanni, (1) Montopoli in Sabina, (2) Petrella Salto, (2) Poggio Catino, (1) Poggio Moiano, (1) Posta, (1) Scandriglia, (3) Toffia e (1) Torri in Sabina. Numero tamponi eseguiti: 602. Numero totale tamponi eseguiti: 72.157. Totale positivi in provincia di Rieti: 941.

Coronavirus, in due settimane dieci pazienti curati con gli anticorpi monoclonali

Ieri, 13 aprile, la Asl di Rieti ha diffuso un primo bilancio delle cure con gli anticorpi monoclonali. Presso il Centro di Somministrazione Monoclonali Codiv19, aperto lo scorso 30 marzo nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti diretto dal dottor Mauro Marchili, in soli 14 giorni sono stati trattati con gli anticorpi monoclonali dieci pazienti, tutti residenti in provincia di Rieti, entro 72 ore dai sintomi. Si tratta di cinque donne di 51, 45, 90, 31 e 51 anni e cinque uomini di 74, 61, 58, 92 e 71 anni. Il trattamento è avvenuto secondo le indicazioni dell’Aifa (pazienti positivi al virus, ad alto rischio di progressione dell’infezione verso forme severe di malattia, preferibilmente entro 72 ore e comunque entro 10 giorni dalla comparsa dei sintomi di grado lieve/moderato). I dieci pazienti sono tutt’ora seguiti, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, dal personale medico del Centro di Somministrazione Monoclonali Covid19 di Rieti mediante aggiornamenti telefonici. Tutti i pazienti hanno ben tollerato l’infusione della terapia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.