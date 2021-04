Rieti, a tutta velocità con la droga in auto. Arrestato dai carabinieri a Borgorose

13 aprile 2021 a

Viaggiava a tutta velocità nascondendo la droga in auto. La folle corsa del giovane è stata fermata questa mattina, 13 aprile, dai carabinieri. I militari della stazione di Borgorose, impegnati in tutta l’area del Cicolano in un’ampia attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un’utilitaria condotta da un giovane residente nella frazione di Corvaro, trovandolo in possesso di dosi di cocaina e hashish.

Il ragazzo, alla guida del proprio veicolo ed in compagnia di un coetaneo, è uscito ad alta velocità dal casello della A24 di Borgorose e, notato dai Carabinieri, è stato inseguito, fermato e sottoposto a controllo. Una folle fuga che è durata appena qualche chilometro. Il ragazzo non è riuscito a seminare la pattuglia dei carabinieri. Vistosi braccato, maldestramente ha tentato di disfarsi di un involucro che custodiva in una tasca gettandolo in terra e pestandolo con un piede, mossa immediatamente notata dai militari che hanno recuperato il sacchetto e il suo contenuto. All'interno del quale era nascosta della droga.

Al termine della perquisizione, il giovane, già conosciuto dalla locale Arma anche per analoghi precedenti, è stato trovato in possesso di più di 7 grammi di cocaina e circa 5 di hashish, pertanto è stato posto a disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Rieti, ed ora dovrà rispondere del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Continuano le indagini dei militari della stazione di Borgorose e della Compagnia di Cittaducale per capire da dove proveniva la droga. Come detto l'uomo proveniva dall'A24 e dunque non è escluso che fosse di ritorno della Capitale dopo aver fatto del rifornimento. Non sono noti nemmeno i destinatari finali della droga che è stata trovata dai militari all'interno dell'automobile fermata nei pressi del casello autostradale.

