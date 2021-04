Rieti Covid, il bollettino del 13 aprile: 37 nuovi casi e 63 guariti

13 aprile 2021 a

Emergenza coronavirus: 37 nuovi casi e 63 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 13 aprile. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 37 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (6), Antrodoco (1), Borgorose (1), Castelnuovo di Farfa (4), Cittareale (2), Colli sul Velino (1), Configni (3), Fara in Sabina (3), Fiamignano (1), Magliano Sabina (4), Montopoli in Sabina (5), Poggio Bustone (1), Poggio Moiano (3), Salisano (1) e Torricella in Sabina (1).

Si registrano 63 nuovi guariti (32) Rieti, (3) Antrodoco, (2) Cantalice, (2) Caste Sant'Angelo, (4) Cittaducale, (4) Collevecchio, (1) Contigliano, (3) Fara in Sabina, (1) Fiamignano, (2) Forano, (1) Magliano Sabina, (1) Monte San Giovanni, (1) Montopoli in Sabina, (1) Poggio Mirteto, (1) Poggio Moiano, (2) Poggio Nativo, (1) Posta, (1) Stimigliano. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 618 tamponi. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 71.555 test. Totale positivi in provincia di Rieti: 979.

Per quanto riguarda la vaccinazione anticovid19 Asl Rieti: ad ora il numero totale di dosi somministrate in provincia di Rieti raggiunge le 35.386 unità: 24.431 prime dosi (18.361 Pfizer e 6.070 Vaxzevria) e 10.955 seconde dosi. Sale il numero di over 80 anni vaccinati: sono 9.424 in prima dose pari al 73% del totale e 6.319 in seconda dose, pari al 49% del totale. Bene anche la somministrazione del vaccino agli over 89 anni che in seconda dose raggiunge le 6.194 unità, pari al 48% del totale.

