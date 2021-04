Rieti Covid, protestano i commercianti. Manifestazione sotto le finestre della Prefettura

Monica Puliti 13 aprile 2021 a

Tutto pronto per la manifestazione che questa mattina, 13 aprile, porterà in piazza Cesare Battisti gli esercenti delle attività commerciali di Rieti e provincia chiuse da un anno o giù di lì per via delle restrizioni anti Covid. L’iniziativa avverrà in concomitanza con quella nazionale di Confcommercio, organizzata in piazza San Silvestro, a Roma, per chiedere al Governo Draghi le riaperture definitive di bar, ristoranti, pizzerie, locali serali, del mondo del catering e del banqueting e di tutti gli esercizi più penalizzati dalle chiusure, prima, e dall’insufficienza dei ristori disposti dai Governi, dopo. Anche a Rieti a scendere in campo saranno la Confcommercio e le categorie ad essa facenti capo, come Fipe, federazione pubblici esercizi, Federmoda e Federalberghi, i cui presidenti, insieme ai titolari delle attività, si ritroveranno, stamattina intorno alle ore 12, davanti alla Prefettura.

“Sarà una dimostrazione di presenza sul territorio”, dice il presidente di Confcommercio Rieti, Leonardo Tosti, convinto che sia ormai “arrivato il tempo di dare una prospettiva di riapertura definitiva agli esercizi commerciali e della necessità di un netto cambio di passo da parte del Governo per quel che riguarda gli aiuti da garantire a chi è stato ed è tuttora costretto a non lavorare”.

Mentre, come ben noto, tasse e bollette hanno continuato ad arrivare puntualmente, motivo per cui in questi lunghi mesi alcune categorie hanno ripetutamente chiesto agli enti locali di sospendere o quantomeno ridurre il carico fiscale relativo ad Imu e rifiuti, ad esempio, impossibili da pagare a fronte di incassi pari a zero. Le manifestazioni di questa mattina – in programma a Rieti, a Roma e in altre città d’Italia – seguono quelle dei giorni scorsi, che hanno portato in piazza la disperazione degli ambulanti, dei commercianti, dei ristoratori che da Nord a Sud Italia non ce la fanno più ad andare avanti. In vista dell’iniziativa di mezzogiorno, autorizzata dalla Questura di Rieti per un centinaio di persone, gli organizzatori predisporranno ogni cosa tesa a garantire il distanziamento anti Covid come, ad esempio, i segnaposto a terra. Durante la dimostrazione pubblica prenderanno la parola i presidenti delle categorie riunite in Confcommercio, che poi saranno ricevuti in Prefettura; gli organizzatori si aspettano la partecipazione dei titolari delle attività anche se, come detto, il numero non potrà superare le cento unità. Ma il segnale che partirà sarà forte e chiaro. Risposte immediate di riaperture e aiuto congrui e rapidi alle attività rimaste chiuse.

