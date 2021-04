Fara Sabina in zona rossa, incontro tra Comune e commercianti in vista della riapertura

Paolo Giomi 12 aprile 2021 a

a

a

Il Comune di Fara Sabina ha convocato, per via remota, i commercianti del territorio alle 18 e 15 di domani pomeriggio, martedì 13 aprile, per fare il punto sulla situazione alla vigilia dell’uscita dalla zona rossa (prevista per il 17 aprile, ndr), ma soprattutto per aggiornare le attività economiche sullo stato di avanzamento della richiesta presentata alla Regione Lazio di un fondo aggiuntivo ad hoc da destinare alle attività e agli esercizi commerciali chiusi da quasi 14 giorni nell’unica zona rossa di tutto il Lazio. Richiesta in merito alla quale, ad oggi, non si hanno ancora notizie.

L’incontro di domani, oltre a fare il punto sulla richiesta di fondi ad hoc da destinare ai commercianti farensi, ribadirà anche la vicinanza dell’amministrazione comunale alle attività del territorio; una vicinanza che, da quanto si è potuto apprendere, potrebbe trasformarsi anche in una protesta formale nel caso in cui l’ente sovra-comunale non dia risposte positive alla richiesta di fondi extra.

Pezzo completo sul Corriere di Rieti del 13 aprile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.