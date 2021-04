Rieti Covid, Amatrice pronta a chiedere la zona rossa. Situazione critica anche a Monteleone e Castelnuovo di Farfa

L. S. 12 aprile 2021 a

a

a

Il numero totale dei contagi torna a salire seppur lievemente. Nelle ultime 24 ore si registrano 51 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registrano anche 49 nuovi guariti. Il numero dei tamponi eseguiti è stato di 326. Quello totale 70.902. Il numero totale dei positivi in provincia di Rieti è salito a 1.008.

Anziani morti con il Covid dopo essere stati contagiati dai no vax. La rabbia dei familiari



Come si diceva a preoccupare sono i contagi in alcuni Comuni della provincia. La situazione, a parte Fara in Sabina in zona rossa fino a venerdì, ma con la situazione dei contagiati in via di normalizzazione, si continuano a monitorare i casi ad Amatrice dove il trend continua a salire (44) e la giunta è pronta a chiedere la zona rossa per tutelare i residenti, per lo più persone anziane. Stesso discorso per Monteleone Sabino dove i contagiati sono saliti a 33. Preoccupazione anche a Castelnuovo di Farfa dove il sindaco Luca Zonetti registra “un aumento dei casi, cluster già noti in isolamento preventivo già da alcuni giorni. Sapevamo che in questi giorni avremmo potuto avere tale aumento, speravamo un epilogo diverso, ma il virus non perdona e le leggerezze si pagano - commenta il sindaco Luca Zonetti -. E’ il tempo di rispettare rigorosamente tutte le regole anti-Covid. Evitiamo assembramenti e usciamo per lo stretto necessario” conclude il sindaco di Castelnuovo di Farfa.

Coronavirus, il bollettino di oggi: 51 nuovi casi e 49 guariti

Anche ad Antrodoco si guarda con apprensione agli ultimi dati forniti dalla Asl. “Salgono a 28 gli attualmente positivi, di questi 7 sono ricoverati in ospedale. Sono in contatto con l’Asl per valutare la situazione epidemiologica generale. Abbiamo ancora margine per evitare provvedimenti restrittivi ma questi numeri richiedono riflessione” ha sottolineato il sindaco Alberto Guerrieri.

Coronavirus, altri 19 morti e 1.675 nuovi casi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.