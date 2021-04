Rieti Covid, il bollettino dell'11 aprile: 51 nuovi casi e 49 guariti

11 aprile 2021 a

Emergenza coronavirus: 51 nuovi casi di positività al Covid-19 e 49 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino della Asl di Rieti dell'11 aprile. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (3), Amatrice (1), Antrodoco (3), Cantalupo in Sabina (1), Casperia (2), Castelnuovo di Farfa (1), Cittaducale (1), Configni (1), Fara in Sabina (4), Fiamignano (1), Magliano Sabina (3), Montasola (2), Monteleone Sabino (6), Montopoli in Sabina (1), Petrella Salto (2), Poggio Mirteto (4), Poggio Moiano (5), Posta (2), Salisano (1), Scandriglia (2), Selci (4), Torri in Sabina (1).

Si registrano 49 nuovi guariti : (19) Rieti – (1) Cantalice – (2) Casperia – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Colli sul Velino – (10) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (2) Magliano Sabina – (3) Monteleone Sabino – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Mirteto – (1) Rivodutri – (1) Tarano – (1) Toffia – (2) Vacone. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 326 tamponi. Numero totale tamponi eseguiti: 70.902. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.008.

Procede senza sosta, secondo quanto stabilito dal Piano nazionale, la Campagna Vaccinale anticovid19 della Asl di Rieti presso i centri vaccinali ex Bosi di Rieti (con orario notturno fino alle 22), Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie, Distretto Salario Mirtense di Poggio Mirteto e Casa della Salute di Magliano Sabina. A ieri, 10 aprile, il numero di dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti supera le 33.000 unità (33.402), 23.243 prime dosi (di cui 17.334 sono Pfizer e 5.909 sono di Vaxzevria precedentemente denominato COVID-19 vaccine AstraZeneca) e 10.159 seconde dosi. La priorità della Asl di Rieti è quella di concludere entro la fine del corrente mese la vaccinazione degli over 80 anni la cui percentuale di prime dosi somministrate al momento si attesta al 70% (9.047 su un totale di 12.987).

