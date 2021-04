Lotteria degli scontrini, tre vincite da 100 mila euro nel Lazio a Monterotondo, Carpineto Romano e Albano Laziale

08 aprile 2021 a

La Lotteria degli scontrini regala 100 mila euro a tre fortunati che abitano nel Lazio. Dopo l'estrazione di oggi, 8 aprile, il concorso ha regalato tre premi, da 100 mila euro ogno, ad altrettanti acquirenti di Monterotondo, Carpineto Romano e Albano Laziale. Questa volònta i premi dell'area di Roma sono stati tutti in comuni fuori dal grande raccordo anulare. A Monterotondo è stato premiato uno scontrino strappato in un negozio di prossimità così come ad Albano laziale mentre per quanto riguarda la vincita di Carpineto Romano l'acquisto è stato fatto da una persona residente nel comune laziale ma a Piombino.

Lotteria degli scontrini: seconda estrazione, le città vincenti La Lotteria degli Scontrini ha premiato da nord a... Pubblicato da Agenzia Dogane e Monopoli-ADM su Giovedì 8 aprile 2021

Negli altri due casi - quello di Monterotondo e quello di Albano - i vincitori, invece, hanno acquistato in esercizi commerciali che sono i quei due comuni. Cosa accade ora per i vincitori? Le vincite saranno comunicate con la Posta elettronica certificata o, per chi non l’avesse inserita nel portale della lotteria con la classica raccomandata con avviso di ricevimento. I vincitori avranno 90 giorni di tempo dalla comunicazione della vincita per reclamare il premio presso l'ufficio dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente competente per territorio secondo la residenza o domicilio fiscale del fortunato vincitore. Il premio arriverà direttamente con bonifico bancario o postale e non è soggetto ad alcuna tassazione.

La prossima estrazione mensile si terrà il secondo giovedì di maggio, ossia il giorno 13. Mentre da giugno si potrà tentare la sorte un volta a settimana quando la lotteria degli scontrini metterà in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. La prima estrazione settimanale è già fissata per giovedì 10 giugno, mentre la prima estrazione annuale è in programma a inizio 2022 e premierà con 5 milioni di euro uno dei biglietti emessi fino al 31 dicembre. A festeggiare saranno anche gli esercenti: per ogni estrazione mensile arriveranno 10 premi da 20 mila euro ciascuno, per quelle settimanali le vincite saranno 15 da 5mila euro ognuna, mentre quella annuale assegnerà un premio da 1 milione di euro.

