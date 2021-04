Rieti Covid, test salivari per i bambini fino ai 13 anni. La Asl ha iniziato a utilizzarli

07 aprile 2021 a

a

a

La Asl di Rieti attiva i test rapidi salivari per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Si tratta di un test meno invasivo del tampone naso-faringeo dotato di semplici salivette da tenere in bocca qualche minuto. È un test meno invasivo del tampone naso-faringeo. Le Salivette sono infatti dotate di un piccolo cilindro di cotone che il paziente tiene in bocca per qualche minuto, imbevendolo di saliva.

Virus nei bus. Regnini: "I mezzi Asm controllati a marzo, nessuna contestazione"

Il prelievo verrà poi inviato al Laboratorio Analisi dell’Ospedale de’ Lellis di Rieti, al fine di verificare e convalidare la presenza di antigeni del virus. In attesa del referto, il bambino esaminato dovrà restare in quarantena preventiva. I test si potrebbero rivelare molto utili nell’attività di prevenzione e contenimento della pandemia nelle scuole dell’infanzia e primaria.

Zona rossa per le feste di Pasqua: 300 controlli e 20 sanzioni

Intanti si sono registrati altri due decessi in provincia di Rieti per il coronavirus. Si tratta di un uomo di 62 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de' Lellis e una donna di 85 che era nel reparto Covid dello stesso nosocomio. Nelle ultime 24 ore si registrano 26 nuovi casi di positività al Covid-19 e 84 guariti. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (6), Amatrice (4), Castelnuovo di Farfa (1), Cittaducale (1), Contigliano (4), Fara in Sabina (2), Greccio (2), Poggio Moiano (2), Rivodutri (1), Tarano (1) e Torricella in Sabina (2). Si registrano 84 nuovi guariti: (29) Rieti – (2) Antrodoco – (2) Borgo Velino – (1) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Cantalupo in sabina – (1) Casaprota – (1) Casperia – (1) Caste S. Angelo – (4) Cittaducale – (3) Collalto Sabino – (1) Concerviano – (3) Contigliano – (9) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Montebuono – (2) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (2) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (3) Poggio Nativo – (1) Selci – (3) Tarano – (4) Torricella in Sabina – (1) Vacone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 571 tamponi e dunque dall'inizio dell'emergenza i test eseguiti sono 69.137. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.079.

Coronavirus, morti un uomo di 62 anni e una donna di 85. I nuovi casi sono 26

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.