Rieti Covid, bollettino del 6 aprile: morte tre donne, 13 nuovi casi e 7 guariti

Altri tre decessi legati al coronavirus, 13 nuovi casi e 7 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza Covid del 6 aprile. A perdere la vita una donna di 67 anni e una di 79 ricoverate nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de' Lellis di Rieti e una di 99 anni che era ricoverata a malattie infettive. Si registrano 7 nuovi guariti: 1 a Rieti, 2 a Cittaducale, 1 a Forano 1 a Montopoli di Sabina e 2 a Poggio Mirteto.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 144 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 68.566 test. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.139. Tra il giorno di Pasqua e la giornata di del Lunedì dell'Angelo, la Asl di Rieti, grazie all'attività dei centri vaccinali di Rieti, di Poggio Mirteto e Magliano Sabina, ha somministrato 1.050 dosi di vaccino, portando il totale a sfiorare le 31.000 dosi di vaccino totali.

Intanto la Asl fa sapere che in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la Asl di Rieti, in collaborazione con Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza in provincia di Rieti la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile: una settimana dedicata alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. L’ospedale de’ Lellis di Rieti è tra i 180 ospedali italiani premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa. Quest’anno, anche grazie alla referente aziendale Bollini Rosa Cristina Mariani e la coordinatrice sanitaria aziendale Antonella Stefania Morgante, sono 23 i reparti ospedalieri e i servizi territoriali della Asl di Rieti coinvolti nell’iniziativa. Per l’occasione, verranno effettuate gratuitamente visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info Point e distribuzione di materiale informativo.

