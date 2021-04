Rieti Covid, il bollettino del 5 aprile: morta anziana di 97 anni, 16 casi e 1 guarito

Centri vaccinali anticovid19 Asl Rieti. Sempre aperti, anche oggi Lunedì dell'Angelo. Il centro vaccinale ex Bosi é aperto, ininterrottamente dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Il centro vaccinale Distretto Rieti 1 (via delle Ortensie), é aperto dalle ore 12:00 alle ore 18:00. I centri vaccinali di Poggio Mirteto (presso la sede del Distretto) e di Magliano Sabina (presso la Casa della Salute) sono aperti dalle 11:00 – 16:00. Un saluto dal personale del centro vaccinale ex Bosi di Rieti e attraverso tutti loro, dal personale sanitario della Asl di Rieti che sta operando in Ospedale e sul territorio. Buona Pasquetta! #aslrieti