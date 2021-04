Rieti, la finalista di Masterchef Irene Volpe a Collevecchio per Pasquetta: "La pizza è proprio come quella della nonna"

05 aprile 2021 a

Classico lunedì di Pasqua fuori porta per la finalista di Masterchef Irene Volpe che ha deciso di passare Pasquetta nella sua casa di famiglia in Sabina, paese della Bassa Sabina dove abitava la sua nonna. Già nei giorni scorsi aveva pubblicato la ricetta della pizza di Pasqua di Collevecchio seguendo le ricette lasciate dalla nonna offrendo una vetrina d'eccezione al tipico dolce sabino - ma anche di altre zone del centro Italia - tramite un post nel suo profilo Instagram. Oggi, da Collevecchio, ha assaggiato la pizza condividendo con i suoi followers il momento: "Mia mamma ha confermato che questa pizza pasquale è proprio come quella che faceva la mia nonnina, compatta e profumata di cannella. Ciao nonnina, ne ho mangiato un pezzettino, insieme a te". Poi ha aggiunto in maniera ironica: "Anche a voi piace 'spilluzzicare' dal pezzo intero di qualsiasi cosa? Sì, spilluzzicare, come un cricetino! Perché tagliarsi una fetta sarebbe troppo comodo".

Nei giorni scorsi, come detto, Irene aveva rispolverato la tradizione Sabina: "Collevecchio è il paesino dove è nata e vissuta mia nonna Iole, in Sabina. Qui a Pasqua si mangia la famosissima pizza di Pasqua, che tutto è forché una pizza. È un lievitato dolce, aromatizzato alla cannella, che però si accompagna sia con il salato che con il dolce. Sono partita dalle svariate (troppe) ricette di mia nonna (quasi tutte uguali, ma comunque tutte diverse) nominate con 'pizza di pasqua' 'pizza Maria' 'pizza Assunta' e così via".

Alla fine ha avuto la meglio una ricetta denominata "zia Palombella". La finalista di Masterchef nei giorni scorsi ha offerto la ricetta e il procedimento per creare una pizza di Pasqua secondo le tradizioni sabine a tutti coloro che la seguono su Instagram, Il risultato sembra essere stato raggiunto.

