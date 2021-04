Rieti Covid, il bollettino del 4 aprile: 54 nuovi casi e 78 guariti

04 aprile 2021 a

Altri 54 casi di Covid e 78 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino del 4 aprile, giorno di Pasqua, della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus. Nell'ultimo giorno non ci sono stati decessi. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (26), Amatrice (2), Antrodoco (3), Collevecchio (3), Contigliano (1), Fara in Sabina (2), Fiamignano (1), Forano (2), Greccio (1), Magliano Sabina (1), Montebuono (1), Monteleone Sabino (5), Montopoli in Sabina (1), Pescorocchiano (1), Posta (2), Roccantica (1), Tarano (1).

Si registrano 78 nuovi guariti: (24) Rieti – (1) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (5) Cittaducale – (7) Fara in Sabina – (2) Fiamignano – (4) Forano – (2) Monte S. Giovanni – (3) Monteleone Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (1) Nespolo – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (9) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (2) Selci – (3) Tarano – (6) Toffia – (1) Torricella in Sabina.

Tamponi e vaccini a Pasqua e Pasquetta

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 274 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 68.422 tamponi. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.122. Oggi, giorno di Pasqua e domani 5 aprile, Lunedì dell’Angelo, l’attività della rete drive-in territoriale per l’esecuzione dei tamponi e la Campagna vaccinale proseguiranno senza variazioni di rilievo. Il drive-in in via del Terminillo (presso la sede della Direzione Aziendale Asl Rieti) sarà aperto con orario continuato (8:00 – 14:00), sia a Pasqua che Lunedì dell’Angelo. Il Lunedì dell’Angelo sarà aperto anche il centro vaccinale di Magliano Sabina (9:00 alle ore 13:00). Anche la Campagna vaccinale anti covid19 proseguirà senza interruzioni, sia a Pasqua che Lunedì dell’Angelo. Il centro vaccinale ex Bosi sarà aperto, ininterrottamente, (8:00 alle ore 22:00). Il centro vaccinale Distretto Rieti 1 (via delle Ortensie), il giorno di Pasqua sarà aperto dalle ore 10:00 alle ore 16:00, mentre Lunedì dell’Angelo (12:00 alle ore 18:00). Il Lunedì dell’Angelo saranno aperti anche i centri vaccinali di Poggio Mirteto (presso la sede del Distretto) e di Magliano Sabina (presso la Casa della Salute) con orario 11:00 – 16:00.

