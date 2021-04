Covid, morti due anziani contagiati dai no vax a Fiano Romano. Indaga la Procura di Rieti

04 aprile 2021 a

Morti due anziani contagiati dai no vax. Sono due ospiti della casa di riposo di vai Venezia a Fiano Romano che nelle ultime settimane è balzata agli onori della cronaca per il focolaio Covid che sarebbe stato scatenato dagli operatori che hanno rifiutato il vaccino. Ora, stando a quanto riporta l'edizione romana de Il Messaggero, due anziani di 87 e 95 anni hanno perso la vita.

La Procura di Rieti ha aperto un fascicolo d'inchiesta senza ipotesi di reato, tuttavia nelle prossime ore l'accusa, sempre a livello di ipotesi, potrebbe diventare omicidio colposo. Due mesi fa la stragrande maggioranza degli operatori avevano rifiutato il vaccino Pfizer e stando agli accertamenti della Asl sarebbe stata un'operatrice no vax a portare il virus dentro la struttura privata. Il titolare si era invece vaccinato ma non aveva potuto fare nulla contro la volontà dei suoi dipendenti.Roberto Agresti, il titolare, ha raccontato al quotidiano romano che la signora di 87 anni è deceduta in ambulanza e che "prima del Covid stava bene". L'altra vittima, un anziano di 95 anni, invece aveva altre patologie e stando a quanto riferito dal responsabile risultava vaccinato. Sarà la Procura di Rieti a fare luce. Il fascicolo è in mano al pm Rocco Maruotti. Decisive saranno anche le risultanze dell'indagine epidemiologica della Asl Roma 4. In gravi condizioni un'anziana di 94 anni non vaccinata, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Pietro Fatebenefratelli la settimana scorsa.

Nella Asl Roma 4 nella giornata di sabato 3 aprile Sono 116 i casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4 ci sono stati 116 contagi: 4 Allumiere, 8 Anguillara, 3 Bracciano, 4 Campagnano, 3 Capena, 1 Castelnuovo, 10 Cerveteri, 22 Civitavecchia, 16 Fiano, 11 Formello, 22 Ladispoli, 6 Manziana, 1 Ponzano, 1 Riano, 1 Rignano, 1 Sacrofano, 1 Santa Marinella, 1 Sant'Oreste. Si registrano tre decessi Una donna di 87 anni e un uomo di 95 a Fiano romano e un uomo di 75 anni a Civitavecchia.

