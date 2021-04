Rieti Covid, tamponi e vaccini anche a Pasqua e Pasquetta

04 aprile 2021 a

a

a

La barriera delle 30 mila vaccinazioni è ormai vicina e i vertici di Asl confidano di superarla nelle prossime ore. La campagna anti Covid 19 non conosce soste e anche oggi e domani, l’attività della rete drive-in territoriale per l’esecuzione dei tamponi e la Campagna vaccinale proseguiranno senza variazioni di rilievo.

Il drive-in in via del Terminillo (direzione aziendale Asl Rieti) sarà aperto con orario continuato 8–14, sia a Pasqua che Lunedì dell’Angelo. Il Lunedì dell’Angelo sarà aperto anche il centro vaccinale di Magliano Sabina dalle ore 9 alle ore 13. Anche la Campagna vaccinale anti covid19 proseguirà senza interruzioni, sia a Pasqua che a Pasquetta. Il centro vaccinale ex Bosi sarà aperto, ininterrottamente, dalle ore 8 alle ore 22. Il centro vaccinale Distretto Rieti 1 (via delle Ortensie), il giorno di Pasqua sarà aperto dalle ore 10 alle ore 16, mentre Lunedì dell’Angelo dalle ore 12 alle ore 18. Il Lunedì dell’Angelo saranno aperti anche i centri vaccinali di Poggio Mirteto (sede del Distretto) e di Magliano Sabina (Casa della Salute) con orario 11–16.

Belcolle, la promessa di Zingaretti: "Sarà completato nei primi mesi del 2022"



“Se fornissero i vaccini Covid ai medici di famiglia sufficienti a vaccinare tutti i pazienti in carico, in un mese avremmo finito la campagna senza rischi né perdite di tempo visto che abbiamo la scheda con tutti i dati di ciascun paziente, e in più con un costo bassissimo. A chi conviene aver messo in funzione una macchina così costosa e inconcludente?”.

Coronavirus, morte due donne. Nelle ultime 24 ore sono 39 i nuovi casi

E’ lo sfogo raccolto da un medico di base reatino sulla campagna vaccinazioni anti Covid, per la quale sono stati chiamati a fare la loro parte proprio loro, i medici di famiglia – 120 in tutto nel Reatino -, il tratto di congiunzione tra i cittadini e il sistema sanitario, messi però, anche loro, a condurre questa battaglia con armi spuntate: 2 fiale Pfizer a settimana o ogni 15 giorni per un totale di 12/14 dosi a settimana se i rifornimenti arrivano puntuali e in questi giorni i medici confermano un ritardo sugli arrivi. Latita l’AstraZeneca e probabilmente si aspetta di sostituirlo con il vaccino Johnson&Johnson. Il numero delle dosi fornite ai medici di base è pressoché lo stesso di quello che ha segnato l’avvio delle somministrazioni da parte della categoria, il primo marzo scorso, quando ne vennero annunciate 20 ogni 15 giorni.

Mortalità, aumenti fino al 59% nella Tuscia a causa del Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.