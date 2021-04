Rieti Covid, superate le 28 mila vaccinazioni. I positivi in provincia sono 1.148

02 aprile 2021 a

a

a

La campagna vaccinale anti covid-19 continua spedita “almeno fino a quando ci sarà disponibilità di dosi” fanno sapere dall’Asl reatina e le prossime ore saranno decisive per capire cosa accadrà. Intanto è stata superata quota 28 mila dosi di vaccino somministrate e raggiunto il 58 per cento degli over 80 anni. Una macchina che procede senza apparenti intoppi e che sta sperimentando con successo anche la vaccinazione di notte partita ufficialmente giovedì. Come detto è stata raggiunta quota 28.500 di dosi di vaccino somministrate in provincia. Nel dettaglio 20 mila sono le prime dosi di vaccino somministrate, pari al 16 per cento della popolazione residente in provincia di Rieti sopra i 16 anni.

x 1 / 3



Ben 8.500 sono le seconde dosi di vaccino somministrate, pari al 6,5 per cento della popolazione residente in provincia di Rieti sotto i 16 anni. Attualmente, in provincia di Rieti, ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino il 58 per cento della popolazione over 80. Intanto da giovedì è partita la vaccinazione di notte presso il centro vaccinale ex Bosi. Per il momento si procederà alla vaccinazione fino alle ore 22, successivamente quando l’Asl avrà a disposizione un numero maggiore di dosi, l’orario verrà prolungato fino alla mezzanotte.

Vaccino, cinquanta farmacie pronte a scendere in campo

Continua a crescere la curva pandemica anche se in maniera più contenuta rispetto agli ultimi giorni. Infatti all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 59 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti 15, Amatrice 1, Antrodoco 6, Cantalice 1, Cittaducale 3, Fara in Sabina 10, Monte San Giovanni 2, Monteleone Sabino 2, Montopoli in Sabina 1, Poggio Bustone 2, Poggio Moiano 2, Poggio Nativo 3, Posta 1, Rivodutri 4, Rocca Sinibalda 1, Scandriglia 1, Stimigliano 4. Si registrano 57 nuovi guariti: 26 Rieti, 2 a Borgorose, 3 a Cantalice, 5 a Collalto Sabino, 1 a Contigliano, 2 a Fara in Sabina, 1 a Frasso Sabino, 1 a Labro, 1 a Mompeo, 1 a Monte S. Giovanni, 1 a Montenero Sabino, 5 a Montopoli in Sabina, 3 a Pescorocchiano, 1 a Poggio Bustone, 1 a Poggio Moiano, 2 a Poggio Nativo, 1 a Selci. Il numero dei tamponi eseguiti è stato di 306, quello totale 67.687. Si registra anche un decesso: si tratta di una donna di 70 anni ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale De Lellis di Rieti. Il numero totale dei positivi in provincia è di 1.148.

Da oggi vaccino anche di notte. L'ex Bosi aperto fino alle 22

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.