Masterchef, la pizza di Pasqua di Collevecchio diventa famosa grazie alla finalista Irene Volpe. La ricetta

Una vetrina speciale per uno dei dolci tipici della Sabina. La pizza di Pasqua e in particolare quella che si cucina a Collevecchio. A offrirla la finalista dell'ultima edizione di Masterchef Italia Irene Volpe che ha origini sabine. La nonna Iole ì di Collevecchio e proprio da lei ha imparato a cucinare i dolci tipici.

"Collevecchio è il paesino dove è nata e vissuta mia nonna Iole, in Sabina. Qui a Pasqua si mangia la famosissima 'pizza di pasqua', che tutto è forché una pizza. È un lievitato dolce, aromatizzato alla cannella, che però si accompagna sia con il salato che con il dolce", spiega la ragazza romana con un post su Instagram che durante la trasmissione si è fatta notare, oltre che per la bravura e la simpatia, per la colorazione eccentrica dei suoi capelli.

"Sono partita dalle svariate (troppe) ricette di mia nonna (quasi tutte uguali, ma comunque tutte diverse) nominate con "pizza di pasqua" "pizza Maria" "pizza Assunta" e così via. Dopo aver chiesto anche alla mia migliore compagna di vita , ho reperito un'ulteriore ricetta di sua zia "pizza Palombella" (che di palombella conosco solo il tuffo al mare...). Ah, ovviamente Tutte con lievito di birra e pasta di riporto del pane. Dunque da rivedere. Dopo giorni di intensa ricerca, sono arrivata ad una conclusione con una ricetta (che tuttavia va migliorata), ma che ha sapore e consistenza della nostra Pasqua", annuncia la finalista offrendo un ultimo regalo ai suoi seguaci su Instagram . Poi Irene parla della tradizione sabina e non solo. La colazione di Pasqua nella quale non manca mai la pizza. "Che sia salato o che sia dolce, durante colazione e pranzo di Pasqua 'sta pizza sta sempre sul tavolo (e sullo stomaco), fino a Pasquetta! Non una ma cinque fette de Corallina ti servono per mandarla giù (e qualche calice di vino)."

