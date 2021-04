Rieti, il bollettino del 2 aprile: morta donna di 70 anni. Sono 59 i nuovi casi, 10 solo a Fara

02 aprile 2021 a

Il coronavirus fa un'altra vittima a Rieti. Si tratta di una donna di 70 anni che era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de Lellis di Rieti. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 59 nuovi casi e 57 guariti. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (15), Amatrice (1), Antrodoco (6), Cantalice (1), Cittaducale (3), Fara in Sabina (10), Monte San Giovanni (2), Monteleone Sabino (2), Montopoli in Sabina (1), Poggio Bustone (2), Poggio Moiano (2), Poggio Nativo (3), Posta (1), Rivodutri (4), Rocca Sinibalda (1), Scandriglia (1) e Stimigliano (4).

Si registrano 57 nuovi guariti: (26) Rieti – (2) Borgorose – (3) Cantalice – (5) Collalto Sabino – (1) Contigliano – (2) Fara in Sabina – (1) Frasso Sabino – (1) Labro – (1) Mompeo – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montenero Sabino – (5) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Selci. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 306 tamponi. Dall'inizio della pandemia ne sono stati effettuati 67.687. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.148.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale della Asl. Oggi 2 aprile è stata superata quota 28.000 (28.500) di dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti; 20.000 sono le prime dosi di vaccino somministrate, pari al 16 per cento della popolazione residente in provincia di Rieti sopra i 16 anni; 8.500 sono le seconde dosi di vaccino somministrate, pari al 6,5 per cento della popolazione residente in provincia di Rieti sopra i 16 anni. Attualmente, in provincia di Rieti, ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino il 58 per cento della popolazione over 80. Da ieri, giovedì 1 aprile, è partita la vaccinazione di notte presso il centro vaccinale ex Bosi. Per il momento si procederà alla vaccinazione fino alle ore 22.

