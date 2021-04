Rieti Covid, l'ospedale de Lellis regge l'urto. La Asl: "Siamo in sofferenza ma non in emergenza"

Monica Puliti 02 aprile 2021 a

“Siamo in sofferenza ma non in emergenza”. Lo dicono dall’Azienda sanitaria locale di Rieti anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, secondo cui, nonostante la campagna vaccinale anti Covid prosegua, questa settimana è stata la più pesante per positivi e ricoveri. “La situazione è sotto controllo” aggiungono dall’azienda di via del Terminillo snocciolando qualche dato: 8 persone ricoverate in terapia intensiva Covid, 36 nei reparti Covid di cui 8 in sub-intensiva e altri 19 pazienti nel reparto di Malattia infettive.

“Ma i posti Covid a disposizione, nella massima estensione possibile, arrivano a 97, potendo ampliare e ridurre spazi e servizi a seconda delle necessità del momento”, dicono ancora. Solo due giorni fa era stato lo stesso assessore D’Amato, alla luce dell’andamento dei contagi, a parlare di aumento dei posti letto dedicati ai pazienti Covid in tutto il Lazio, sia per quelli ordinari (fino a 4 mila) che per la terapia intensiva (fino a 450), il cosiddetto scenario IV della rete ospedaliera regionale, che comporta un progressivo aumento dei posti letto con ciascuna struttura ospedaliera che entro pochi giorni dovrà ampliare, se non l’ha già fatto, la propria dotazione. Per ciò che riguarda il San Camillo de’ Lellis di Rieti, pare che la disponibilità attuale sia in linea con le esigenze sanitarie anche perché, ricordiamo, il mese scorso è stato inaugurato, alla presenza del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, il secondo reparto di terapia intensiva di 10 posti letto, che ha portato la dotazione complessiva – tra posti letto di terapia intensiva e sub intensiva – ad una estensione massima di 21. Ieri intanto, alla luce delle indagini eseguite nelle 24 ore precedenti, si sono registrati altri 55 positivi al test Covid 19, di cui 14 a Rieti, a fronte di 37 nuovi guariti e su un totale di 256 tamponi eseguiti; 67 mila 687 i tamponi effettuati dall’inizio della pandemia e 1.147 il totale dei positivi nel Reatino. Osservando i dati dell’ultima settimana, tratti dai bollettini quotidiani della Asl, emerge un andamento discontinuo dei nuovi positivi giornalieri mentre si è assistito a una crescita costante del totale complessivo dei positivi.

Intanto l’Asl fa sapere che anche a Pasqua e Lunedì dell’Angelo l’attività drive-in per l’esecuzione dei tamponi e la Campagna vaccinale proseguiranno senza variazioni di rilievo.

