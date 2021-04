Rieti, Banca Intesa salva lo sportello di viale Maraini. Rimandata la chiusura delle filiali di Vazia e Quattro Strade

L. S. 01 aprile 2021 a

a

a

Per ora è stato salvato il salvabile il che vuol dire che tre agenzie su quattro sono salve. O meglio sicuro quella viale Maraini, per le altre due quelle di Vazia e Quattro Strade la chiusura del 30 giugno è stata per ora rimandata. Niente da fare, al momento, per Cittaducale A dare la notizia è stato il sindaco Antonio Cicchetti: “Ho ricevuto la telefonata con la quale il dottor Gianni Letta, al quale mi ero rivolto per un aiuto nel salvataggio delle filiali di Intesa Sanpaolo minacciate di chiusura, mi ha comunicato che è salva l’Agenzia di Viale Maraini e che verrà procrastinata la chiusura delle altre due. Non posso che ringraziare il Letta, amico da sempre di Rieti, per il suo autorevole intervento. Ringrazio altresì la dirigenza di Intesa Sanpaolo per la sensibilità dimostrata a fronte delle ragionevoli rimostranze del Comune di Rieti”.

Banca Intesa vuole chiudere 4 filiali a Rieti e Cittaducale. Le istituzioni: "Ripensateci"

Ad anticipare la decisione della chiusura delle quattro filiali di Banca Intesa San Paolo erano stati i sindacati sulla base di un programma di ristrutturazione su scala nazionale degli sportelli. Una notizia che aveva suscitato la reazione delle istituzioni locali che immediatamente si erano attivate per cercare di far cambiare idea ai vertici dell’istituto di credito. E gli incontri hanno sortito gli effetti sperati solo in parte visto che delle quattro filiali a rischio chiusura la sola per la quale è stata confermata da parte di Banca Intesa la chiusura a far data dal 30 giugno prossimo è quella di Cittaducale, per altro unico sportello bancario presente in quel territorio racchiuso nel cratere del sisma e quindi ancora ferito dal terremoto del 2016 e comunque importante per la presenza “di un nucleo industriale in decisa ripresa” come aveva cercato, invano, di far capire il sindaco Leonardo Ranalli ai vertici regionali con i quali si era confrontato nei giorni scorsi.

Calisse sulla chiusura filiali Banca Intesa Sanpaolo: "La Provincia difenderà il territorio"

Preso atto del salvataggio della filiale di viale Matteucci, l’attenzione resta alta sulle altre due filali cittadine il cui futuro al momento non sembra ancora definito concretamente.

Banca Intesa, raccolte mille firme contro la chiusura delle 4 filiali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.