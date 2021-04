Rieti Covid, la Pasqua non ferma le vaccinazioni. Dosi anche domenica e lunedì. Ecco dove e gli orari

01 aprile 2021 a

Vaccinazione senza sosta a Pasqua e Pasquetta. La Asl di Rieti comunica che il 4 aprile Pasqua e il 5 aprile Lunedì dell’Angelo l’attività della rete drive-in territoriale per l’esecuzione dei tamponi e la Campagna vaccinale proseguiranno senza variazioni di rilievo.

Il drive-in in via del Terminillo (presso la sede della Direzione Aziendale Asl Rieti) sarà aperto con orario continuato 8:00 – 14:00, sia a Pasqua che Lunedì dell’Angelo. Il Lunedì dell’Angelo sarà aperto anche il centro vaccinale di Magliano Sabina dalle ore 9 alle 13. Anche la Campagna vaccinale anti covid19 proseguirà senza interruzioni, sia a Pasqua che Lunedì dell’Angelo.

Il centro vaccinale ex Bosi sarà aperto, ininterrottamente, dalle ore 8:00 alle ore 22. Il centro vaccinale Distretto Rieti 1 (via delle Ortensie), il giorno di Pasqua sarà aperto dalle ore 10:00 alle ore 16:00, mentre Lunedì dell’Angelo dalle ore 12:00 alle ore 18:00. Il Lunedì dell’Angelo saranno aperti anche i centri vaccinali di Poggio Mirteto (presso la sede del Distretto) e di Magliano Sabina (presso la Casa della Salute) con orario 11:00 – 16:00. Intanto la Asl ha organizzato al pass di Amatrice due giornate dedicate alla vaccinazione degli over 80anni e con fragilità, dei comuni della valle dell'alto Velino. Avrebbero dovuto percorrere 120 chilometri circa, andata e ritorno, i residenti di Amatrice e della valle dell'alto Velino, per potersi vaccinare presso il centro vaccinale ex Bosi di Rieti. La Asl di Rieti ha deciso, ieri, mercoledì 31 marzo e venerdì 2 aprile, di organizzare due giornate dedicate alle persone over 80 anni e vulnerabili del posto. Oggi, in programma le prime 80 vaccinazioni: altrettante le vaccineremo venerdì. Da qualche giorno sono iniziate a Rieti le terapie con gli anticorpi monoclonali. Uno strumento in più in mano ai medici per cercare di sconfiggere la malattia e curare chi ha contratto il virus.

