Fara in Sabina diventerà zona rossa. L'ordinanza della Regione nel pomeriggio

Fara in Sabina diventa zona rossa. L'ordinanza della Regione Lazio è attesa per il pomeriggio di giovedì 1 aprile. Questa mattina si è svolto il tavolo in Prefettura con Comune e Asl ed è stato dato l'ok alle nuove misure restrittive nel territorio comunale per cercare di contenere il boom di contagi Covid-19 riscontato negli ultimi giorni (30 solo mercoledì 31 marzo, 10 oggi 1 aprile). La richiesta è partita verso la Regione che, salvo colpi di scena, pubblicherà l'ordinanza nel pomeriggio.

La zona rossa dovrebbe avere una durata di 14 giorni e saranno limitati gli spostamenti all'interno del territorio comunale e in uscita e in entrata dal territorio di Fara. Il sindaco Roberta Cuneo ha chiesto supporto per organizzare i controlli.

Ora bisognerà capire quali saranno le restrizioni che saranno messe in atto Come Nerola lo scorso anno con il territorio completamente isolato? Oppure una zona rossa come quella che ci sarà a Pasqua in tutta Italia. I contagi, alimentari probabilmente dalla variante inglese, preoccupano e per questo si attendono misure forti. L'ordinanza dovrebbe arrivare nel pomeriggio e sempre questo pomeriggio, alle 16 è convocata una conferenza stampa del sindaco Roberta Cuneo che ha premesso di fare il punto sui divieti che saranno messi in atto. "La situazione è molto complessa, siamo in continuo contatto con la Asl e la Prefettura con la quale faremo un tavolo per definire le misure di controllo sul territorio". Nella riunione avuta in Prefettura questa mattina è arrivato l’ok a ulteriori restrizioni nel comune che registra 168 casi su 15.000 abitanti. Proprio ieri la Asl di Rieti aveva richiesto un rafforzamento delle misure anti contagio. Il provvedimento presumibilmente scatterà già da domani e anticiperà i 3 giorni di zona rossa nazionale per Pasqua, con un presidio costante delle forze dell’ordine nella speranza che i contagi si riducano nel giro di un paio di settimane.

