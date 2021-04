Fara Sabina verso la zona rossa. Il sindaco: "Abbiamo chiesto nuove restrizioni" | Video

01 aprile 2021 a

a

a

Fara Sabina verso la zona rossa o quantomeno verso restrizioni che assomigliano molto alle zone con maggiori divieti. Il boom di contagi degli ultimi giorni - 30 solo il 31 marzo - ha spinto il Comune, insieme alla Asl ad attivare le procedure per chiedere misure di contenimento. Oggi, 1 aprile è in programma un vertice in Prefettura per decidere quali misure adottare sul territorio del secondo comune della provincia.

Intanto il sindaco Roberta Cuneo e l'assessore Simone Fratini nella notte hanno pubblicato un video su Facebook per fare il punto della situazione."Abbiamo inviato la richiesta alla Regione per decretare la zona zona nel territorio del Comune di Fara Sabina. Domani (giovedì 1 aprile) avremo notizie più certe su questa situazione", dice il sindaco Roberta Cuneo che aggiunge: "Nel frattempo abbiamo attivato una serie di misure e controlli per gestire la situazione. Abbiamo emanato due ordinanze che saranno operative al 1 aprile. Una è relativa al mercato che sarà effettuato solo per il reparto agricolo e una che riguarda gli asili nido e le ludoteche che rimarranno chiuse fino a dopo le festività pasquali. La situazione è molto complessa, siamo in continuo contatto con la Asl e la Prefettura con la quale faremo un tavolo per definire le misure di controllo sul territorio".

Il sindaco ricorda che per questo pomeriggio, giovedì 1 aprile, alle 16 è prevista una conferenza stampa. "Speriamo di potervi dare notizie più precise e certe relative al nostro futuro imminente". "Cerchiamo di mantenere la calma e rispettare le normative, cerchiamo di essere positivi: insieme possiamo farcela, insieme usciremo da questa situazione", conclude la prima cittadina.

Fara Sabina, zona rossa dietro l'angolo dopo il boom di contagi. La Asl studia misure restrittive

"Ho ricevuto tantissimi messaggi e chiamate da parte di cittadini preoccupati riguardo il futuro di Fara in Sabina. Le positività nel nostro comune, nonostante le restrizioni applicate, sono aumentate in maniera esponenziale nell'ultima settimana con la possibile presenza di casi di variante inglese. Il momento è difficile, ma, rispettando le norme, ne usciremo più forti e più uniti in breve tempo", scrive su Facebook l'assessore Simone Fratini.

Volge alla fine una giornata interminabile in continuo contatto, insieme al sindaco Roberta Cuneo, con ASL, Prefettura e... Pubblicato da Simone Fratini su Mercoledì 31 marzo 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.