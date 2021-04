Rieti, terremoto. In arrivo esenzioni fiscali e contributive per imprese e professionisti del cratere

Lu. Spa. 01 aprile 2021 a

Si apre il 20 maggio il nuovo bando 2021 per le esenzioni fiscali e contributive di imprese e autonomi localizzati nella zona franca urbana sisma Centro Italia. A disposizione ci sono 90 milioni di euro. Grazie infatti all’articolo 57 del decreto Agosto (dl 104-2020), il governo ha deciso di prorogare queste agevolazioni anche per il 2021 ed il 2022, includendo nella platea dei beneficiari anche le imprese e i professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021.

Per l’onorevole Fabio Melilli (Pd) si tratta di “un altro tassello a completamento delle misure in favore delle imprese che operano nell’area della Zfu del cratere sismico del centro Italia, ulteriormente danneggiate da questo momento di emergenza sanitaria. Il prossimo passo è la proroga del credito d’imposta per l’anno 2021 per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma”. Per Gabriele Lorenzoni e Patrizia Terzoni (M5s) è “una forma di sostegno che abbiamo fortemente voluto per portare sollievo a imprese e professionisti delle aree terremotate”.

Confartigianato Imprese Rieti ha accolto con favore la circolare direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico definendola “una buona notizia in quanto definisce modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso per le imprese del territorio - spiega il direttore Maurizio Aluffi -. Il decreto agosto aveva infatti prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2021 e 2022 ed esteso le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova attività economica all’interno della Zona Franca Urbana entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria F della codifica Ateco 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata Zfu”. Per Enza Bufacchi, direttrice della Cna “oltre la soddisfazione delle imprese che rientrano nel provvedimento, registriamo il disappunto di quelle che non possono beneficare del sostegno. La circolare esclude, infatti, le imprese già costituite e che si costituiranno entro il 2021, diversamente da quanto stabilito nel decreto, e include solo le imprese che hanno avviato l’attività nel 2020. Restano, inoltre, escluse le imprese costituite dal 19 luglio al 31 dicembre 2019, cioè in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della precedente domanda di accesso alla ZFU, non ricomprese nel decreto, problema già segnalato dalla Cna Rieti al Ministero. Da qui - conlude Bufacchi - la richiesta di rivedere decreto e circolare per consentire a tutte le imprese avviate dal 19 luglio 2019 al 31 dicembre 2021 di beneficiare del sostegno”.

