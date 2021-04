Rieti Covid, da oggi vaccinazioni anche di notte. All'ex Bosi saranno somministrate dosi fino alle 22

lu.spa. 01 aprile 2021 a

Da oggi, gbiovedì 1 aprile, ci si potrà vaccinare anche di notte. Fino alle ore 22 e successivamente se il numero dei vaccini lo consentirà, fino alle 24. La direzione aziendale della Asl prova ad accelerare e ad aumentare le somministrazioni giornaliere delle dosi che fino ad oggi, a parte il picco registrato nella giornata di sabato (ben 900) procede alla media 650. Una tabella di marcia notevole che pongono l’Asl reatina tra le più virtuose del Lazio regione a sua volta all’avanguardia nella campagna anti-Covid.

Si partirà da oggi fino alle ore 22, come detto, con gli operatori che saranno messi ulteriormente alla prova visto che l’Asl prevede di somministrare non meno di 700 dosi. Si partirà dall’ex Bosi ma l’Asl è già al lavoro per reperire ulteriore personale e ultimare l’allestimento di nuovi centri di vaccinazioni nel capoluogo e in provincia da aprire entro la metà del mese. L’obiettivo è velocizzare al massimo la vaccinazione sul territorio della provincia di Rieti nel più breve tempo possibile. "Iniziamo la sperimentazione dell’orario notturno, dal centro vaccinale ex Bosi - fanno sapere dall’Asl -, un modello, per la gestione dell’attività vaccinale anti-covid19 e la presa in carico dei pazienti. Un modello che vogliamo utilizzare anche negli altri centri vaccinali che presto attiveremo in altre aree del capoluogo e della provincia”.

Nel frattempo si mantiene stabile il numero dei ricoveri da Covid al De Lellis. “La situazione è a livelli di guardia ma la situazione al momento è sotto controllo” fanno sapere dall’Asl.

E intanto ieri ad Amatrice è iniziata presso il Pass la vaccinazione degli over 80. Saranno in tutto 150 gli ultraottantenni a sottoporsi alla vaccinazione. Una iniziativa che è stata accolta con soddisfazione da Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione del Consiglio Regionale del Lazio e responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi di Fratelli d'Italia. “Finalmente i primi vaccini contro il Covid-19 destinati agli over 80 sono stati effettuati al Pass di Amatrice - ha detto l’ex sindaco -. È stata una mia battaglia, sulla quale ho avuto un lungo confronto con i vertici della Asl, che ringrazio per la disponibilità. Ma non basta, servono punti di vaccinazione diffusi all’interno delle aree colpite dal sisma del 2016, in particolare nei territori che hanno un alto numero di edifici distrutti e che sono lontani dai centri di vaccinazione. Un argomento sottoposto al responsabile nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che spero possa diventare quanto prima una realtà concreta”.

