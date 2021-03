Rieti Covid, il bollettino del 31 marzo: 105 nuovi casi e 77 guariti

31 marzo 2021 a

Nuova fiammata del coronavirus in provincia di Rieti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 105 contagi e 77 guariti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 105 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (25), Amatrice (3), Antrodoco (4), Cantalice (9), Casperia (1), Castel S. Angelo (1), Cittaducale (8), Colli sul Velino (1), Fara in Sabina (30), Greccio (1), Monte S. Giovanni (2), Montebuono (3), Montopoli in Sabina (3), Poggio Bustone (1), Poggio Catino (1), Poggio Nativo (3), Pozzaglia Sabina (2), Rivodutri (1), Scandriglia (2), Tarano (3), Torri in Sabina (1).

Si registrano 77 nuovi guariti: (18) Rieti – (1) Amatrice – (4) Borgo Velino – (2) Cantalice – (2) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (2) Contigliano – (13) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Greccio – (3) Micigliano – (4) Monte S. Giovanni – (4) Monteleone Sabino – (2) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (2) Poggio Bustone – (6) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Scandriglia – (2) Selci - (1) Stimigliano – (2) Tarano – (1) Torricella in Sabina – (1) Vacone.

Numero tamponi eseguiti: 379. Numero totale tamponi eseguiti: 67.431. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.129.

