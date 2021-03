Rieti, i musulmani al sindaco: "Restauriamo la chiesa di San Benedetto in cambio di una moschea più grande"

Monica Puliti 31 marzo 2021 a

a

a

E’ un’amicizia ultra decennale quella che lega l’amministrazione comunale di centrodestra, guidata dal sindaco Antonio Cicchetti, alla comunità musulmana reatina. Iniziata già nel 2001, quando il primo novembre, a meno di due mesi dall’attentato dell’11 settembre alle Torri gemelle, il primo cittadino aprì un cimitero che nell’area cattolica accoglieva un settore musulmano e uno ebraico: un evento al quale prese parte il rabbino capo Elio Toaff e l’imam della grande moschea di Roma. E rinvigorita, poi, dall’arrivo di una moschea, locali concessi presso l’ex convento benedettino di via Nuova, che però, per motivi di spazio, non riescono a contenere tutti i fedeli (3 mila quelli che gravitano tra Rieti e provincia). Un ulteriore segno del percorso di inclusione culturale e religiosa che in città non ha mai provocato mal di pancia in seno alle forze di centrodestra che hanno governato prima e governano ora il Comune, a differenza di quanto avvenuto altrove, Piacenza ad esempio, dove l’idea di una moschea ha creato scandalo nelle componenti più radicali dello schieramento - Lega e Fratelli d’Italia -, tanto che il quotidiano locale, la Libertà, ha dedicato un ampio spazio a “Rieti città multireligiosa” in cui Cicchetti –nato rautiano e passato poi ad An, Pdl e infine a Forza Italia – dice che “chiunque calca il sacro suolo della patria a qualunque titolo, ha l’obbligo di rispettare le leggi dello Stato; la questione religiosa non riguarda lo Stato, l’importante è che rispettino le nostre leggi e tradizioni, dopodiché chiunque ha diritto di coltivare le proprie credenze religiose”.

Vendita farmacie, il Consiglio approva la delibera. L'opposizione: ricorso al Tar

E problemi con la comunità musulmana Rieti non ne ha mai avuti a differenza di quanto finora accaduto con quella nigeriana. “Hanno sempre creato tensioni di ordine pubblico – sottolinea il sindaco – per la loro violenza e le loro attività legate a spaccio e prostituzione, cose mai successe con i musulmani”. Che i rapporti siano pacifici lo dimostra il fatto che il primo cittadino e l’imam di Rieti, Mohamed Ahardane, stanno lavorando per ampliare i locali della moschea di via Nuova, un progetto a carico della comunità musulmana. “Utilizzeranno gli spazi attigui a quelli che hanno usato finora – aggiunge Cicchetti – e si occuperanno del restauro della chiesa a fianco della moschea, senza alterarne la finalità; un gran bel messaggio di pacifica convivenza”.

Violenza sessuale e atti persecutori, tre arresti

“Abbiamo presentato due domande in Comune – dice l’imam -, una per la concessione di un terreno dietro la caserma dei carabinieri per costruirvi una nuova moschea che, attraverso l’architettura araba, celebri la bellezza di questa città, Rieti, e una seconda per l’ampliamento degli spazi in via Nuova. Vorrei ringraziare il sindaco per la sua vicinanza trentennale alle esigenze della mia comunità, per me un amico”.

Ferrovia dei due mari, scende in campo il vescovo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.